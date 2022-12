Se protéger de la grippe – Shaw Local

Les Centers for Disease Control and Prevention reconnaissent la Semaine nationale de vaccination contre la grippe du lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre, mais la grippe n’est pas la seule maladie qui circule.

Entre le COVID-19, la grippe et d’autres virus respiratoires, il y a de très bonnes chances d’attraper quelque chose en ce moment – si vous ne l’avez pas déjà fait.

Il est important d’obtenir les vaccins recommandés, mais n’oubliez pas qu’il existe d’autres moyens de vous protéger et de protéger les autres contre la grippe et d’autres maladies causées par des germes dans votre environnement.

Voici quelques conseils du CDC :

Évitez tout contact étroit avec des personnes malades. Lorsque vous êtes malade, gardez vos distances avec les autres pour les protéger contre la maladie.

Lorsque vous êtes malade, restez à la maison du travail et de l’école et évitez les courses pour éviter de transmettre votre maladie à d’autres.

Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez. Cela peut empêcher les personnes qui vous entourent de tomber malades.

Lavez-vous souvent les mains pour vous protéger des germes. Si l’eau et le savon ne sont pas disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool.

Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.

Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées à la maison, au travail ou à l’école, surtout quand quelqu’un est malade.

N’oubliez pas que votre état de santé général fait une grande différence dans la façon dont vous traversez une maladie. La pandémie de COVID-19 nous a appris que les personnes souffrant de problèmes médicaux tels que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie ont tendance à avoir des complications plus graves et à être hospitalisées plus souvent que celles qui n’en ont pas.

Vous pouvez construire une base solide pour une bonne santé en prêtant attention aux bases. Tout d’abord, évitez les choses qui endommagent et affaiblissent votre système immunitaire, comme le tabagisme et l’abus d’alcool. Dormez suffisamment, soyez actif physiquement, gérez votre stress, buvez beaucoup de liquides et mangez des aliments nutritifs.

À cette fin, maintenez un poids santé et vérifiez régulièrement votre tension artérielle, votre glycémie et votre taux de cholestérol.

Une autre chose que nous avons apprise pendant le COVID-19 est que les masques sont efficaces pour prévenir la propagation des germes et peuvent fournir une couche de protection supplémentaire à ceux qui choisissent de les porter.

En vous souhaitant un temps des Fêtes heureux et en santé!