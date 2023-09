Se présenter à la présidence serait raciste, disent les alliés de Biden aux démocrates — RT World News

Les dirigeants du parti ont averti que briguer la présidence si le président américain abandonne sa candidature à la réélection serait un « manque de respect » à Kamala Harris.

Les candidats potentiels au remplacement du président américain Joe Biden comme candidat du Parti démocrate pour 2024 si le président sortant âgé décide de ne pas se représenter ont été avertis par des initiés politiques que rivaliser avec la vice-présidente Kamala Harris pour l’investiture serait considéré comme raciste.

Des hommes politiques aussi éminents que le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker font partie des démocrates blancs qui ont été mis en garde contre toute réflexion sur une candidature présidentielle, ont déclaré mardi les alliés de Biden à NBC News. La discussion intervient au milieu des luttes par parti « élites » pour enthousiasmer les électeurs de base à propos de la campagne de Biden, 80 ans, pour un deuxième mandat de quatre ans.

« Lorsque des gens essayaient de tâter le terrain, le parti s’est levé et a clairement fait comprendre à ces individus – qui étaient pour la plupart des hommes blancs – que manquer de respect au vice-président ne serait pas bien accueilli par les femmes et les personnes de couleur au sein du parti. faire la fête, » » a déclaré la stratège démocrate Karen Finney. «Ils ont reçu une petite claque au visage.»















Harris est à la fois la première personne noire et la première femme à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. Biden l’a choisie comme colistière en 2020 au milieu de pressions pour choisir une femme noire, reflétant l’accent croissant du parti sur la politique identitaire.

Cependant, Harris a été profondément impopulaire dans son rôle de vice-présidente et a été ridiculisée pour ses manières, notamment sa propension à rire dans les moments graves ou inconfortables. Une enquête de NBC News réalisée en juin a montré que seulement 32 % des électeurs la considéraient favorablement, contre 49 % qui avaient une opinion négative, lui donnant la note nette la plus basse de l’histoire du sondage.

La campagne de Biden a tenté d’éloigner les challengers potentiels en rassemblant certains des principaux prétendants à sa candidature à la réélection. Peu de temps après avoir officiellement annoncé sa candidature pour 2024 en avril, la campagne a nommé Newsom, Pritzker et le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro à son conseil consultatif. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a été nommée coprésidente de la campagne.















De nombreux électeurs démocrates ne sont pas encore convaincus de la réélection de Biden. Un sondage du Wall Street Journal réalisé à la fin du mois dernier a révélé que 73 % des électeurs américains – dont les deux tiers des démocrates – estiment que le président est trop vieux pour se présenter à nouveau. Six électeurs sur dix pensent que Biden est mentalement inapte à faire ce travail maintenant, et encore moins lorsque son deuxième mandat prendra fin en 2028.

Les alliés de Biden ont averti que le parti pourrait être confronté à une énigme raciale si d’autres candidats s’aliénent les électeurs non blancs en se présentant contre Harris. NBC a noté que les anciens candidats qui n’avaient pas réussi à convaincre les électeurs noirs, comme Hillary Clinton en 2008 et Bernie Sanders en 2016, avaient perdu leur course à l’investiture du parti.

Alors que les démocrates de l’establishment hésitent, du moins pour l’instant, le principal challenger de Biden pour l’investiture est Robert F. Kennedy Jr., dont le père a été assassiné alors qu’il se présentait à la présidence en 1968. Kennedy obtient actuellement un soutien d’environ 13 % des électeurs démocrates, contre avec près de 66% pour Biden.