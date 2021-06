Se préparer pour l’événement virtuel Samsung Galaxy – Samsung Global Newsroom

Dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) de cette année, Samsung Electronics organise une session Samsung Galaxy virtuelle le 28 juin. Lors de l’événement, Samsung montrera comment l’écosystème Galaxy d’appareils connectés est configuré pour offrir aux gens des possibilités encore plus grandes de enrichissant leur mode de vie.

Samsung dévoilera également sa vision de l’avenir des smartwatches lors de l’événement avec de nouvelles opportunités pour les développeurs et les utilisateurs conçues pour offrir une nouvelle ère d’expériences smartwatch. De plus, comprenant que la sécurité des appareils n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, l’entreprise partagera ses dernières améliorations et innovations en matière de sécurité conçues pour offrir aux utilisateurs protection et tranquillité d’esprit dans un monde ouvert et connecté.

L’événement sera disponible dans la salle de presse Samsung, Samsung YouTube à 19h15 CET.