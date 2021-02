Se préparer mentalement à un horaire de travail chargé, déclare Vaani Kapoor

L’actrice Vaani Kapoor a trois sorties consécutives dans les mois à venir. Elle sera vue dans Bell Bottom, Shamshera et Chandigarh Kare Aashiqui.

Vaani dit qu’elle se prépare mentalement à un calendrier de promotion extrêmement chargé dans les mois à venir. Bell Bottom sortira le 28 mai, Shamshera est prévue pour le 25 juin et Chandigarh Kare Aashiqui sortira sur les écrans le 9 juillet.

«Il est remarquable que j’aie trois versions consécutives en trois mois. Donc, je me prépare mentalement à un horaire de travail extrêmement chargé lorsque je ferai la promotion de Bell Bottom, Shamshera et Chandigarh Kare Aashiqui dos à dos. Je ne pense pas que j’aurai une seule minute pour moi au cours des cinq prochains mois, mais je ne me plains pas », a déclaré Vaani.

Elle est ravie de se présenter dans trois avatars différents en l’espace de trois mois.

«Ce qui est passionnant, c’est que le public me verra de trois manières extrêmement diverses dans ces projets. J’espère seulement que ces trois films seront acceptés par le public et joueront un rôle déterminant pour faire revenir les gens au cinéma », a-t-elle déclaré.

Vaani s’attend à ce que le public revienne dans les salles pour regarder de bons films qui leur offrent une expérience inoubliable.

Elle a déclaré: «J’ai tourné pour ces films pendant la pandémie. L’industrie a montré son intention de divertir le public une fois que Covid se sera calmé. C’est donc vraiment excitant pour moi de voir comment le public soutient nos films et l’industrie. Nous leur proposerons certains des meilleurs films au cours des prochains mois, et j’espère que les gens apprécieront et se rendront au cinéma pour regarder ces films.