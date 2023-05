Se préparer au changement climatique : comment la gestion des terres de l’Île-du-Prince-Édouard évolue après Fiona

Il s’agit de la première partie de la série Changed by Fiona de CBC PEI, qui explore l’impact que la tempête post-tropicale aura sur les habitants et les industries de l’île à l’avenir.

Pour les personnes dont le travail consiste à gérer les terres de l’Île-du-Prince-Édouard et à prendre des décisions politiques concernant les arbres, les côtes et la faune, la tempête post-tropicale Fiona a été un événement marquant qui a tout changé.

Lorsque Fiona a touché terre dans les provinces de l’Atlantique le 24 septembre 2022, il s’agissait de l’une des tempêtes les plus violentes de l’histoire du Canada. À l’Île-du-Prince-Édouard, les vents violents ont abattu des millions d’arbres et le fracas des vagues a érodé des centaines de kilomètres de côtes.

Avec l’arrivée du printemps, les chercheurs et les biologistes retournent à l’extérieur pour évaluer les dégâts et déterminer ce qui va suivre.

« Tous nos plans ont changé après Fiona », a déclaré Kate MacQuarrie, directrice de la division des forêts, des poissons et de la faune de la province.

Immédiatement après la tempête, la province s’est concentrée sur la sécurité des terres qu’elle gérait, en enlevant les tas de débris mal placés et en abattant les arbres qui représentaient un danger public avant l’arrivée de l’hiver.

Ce n’est que maintenant que les responsables de l’Île-du-Prince-Édouard commencent à passer de la réaction à la planification pour l’avenir, fraîchement de Fiona présentant la gamme supérieure des tempêtes qui pourraient nous guetter.

« Nous allons commencer à regarder, par exemple, que faisons-nous de certaines de nos zones naturelles ? Nos zones de loisirs ? Lesquelles doivent être ouvertes, lesquelles ne le sont peut-être pas ? » dit MacQuarrie.

« Jetez simplement un coup d’œil à certaines de nos priorités de gestion à plus long terme et à la manière dont elles doivent changer dans le sillage de la réalité que nous avons maintenant. »

Un microcosme du changement

MacQuarrie a parlé à CBC News alors qu’il se tenait dans la zone naturelle de Royalty Oaks, dans le sud de Charlottetown.

Bien qu’il soit maintenant entouré de lotissements, d’une église et d’un restaurant de restauration rapide, Royalty Oaks était autrefois l’un des derniers groupements de chênes rouges historiques.

Il y a trois siècles, de tels arbres couvraient le sol s’étendant de Charlottetown jusqu’à la Côte-Nord, mais l’exploitation forestière pour la construction navale, la colonisation et l’agriculture a réduit leur présence à quelques zones clés comme celle-ci.

Kate MacQuarrie, directrice provinciale des forêts, de la pêche et de la faune, affirme que Royalty Oaks est un site qui démontre la gravité de l’impact de la tempête post-tropicale Fiona. (Nicola MacLeod/CBC)

Ici, Fiona a abattu des arbres qui avaient jusqu’à 300 ans.

« L’impact a été sévère à Royalty Oaks », a déclaré MacQuarrie, ajoutant qu’elle ne pouvait pas commencer à deviner le nombre d’arbres tombés. « Quiconque connaît le site saura qu’il est très, très différent aujourd’hui de ce qu’il était avant Fiona. »

Le site avait autrefois un sentier traversant son centre, mais ce chemin est maintenant impossible à distinguer du reste du sol forestier. La province n’a pas pris de décision quant à savoir si le sentier sera à nouveau dégagé.

C’est parce que Royalty Oaks est géré comme une zone naturelle, et non dans la catégorie récréative comme le seraient les parcs provinciaux. MacQuarrie a déclaré qu’une partie de cette philosophie de gestion forestière consiste à laisser la nature faire son travail.

Cet érable rouge de Royalty Oaks fleurit ce printemps bien qu’il ait été laissé presque à l’horizontale après Fiona. MacQuarrie dit que c’est un exemple de la façon dont la nature change et se régénère – donnant à l’arbre une dernière année de pollinisation avant de mourir. (Nicola MacLeod/CBC)

« Les arbres qui sont au sol fournissent un habitat à différents types d’animaux sauvages que lorsqu’ils étaient debout », a-t-elle déclaré. « Cela fait partie de la succession naturelle de ces types de zones. »

Des espèces comme la gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique, les campagnols et les souris prospéreront dans le paysage post-Fiona, a déclaré MacQuarrie, car il y a plus de sources de nourriture et plus de zones de nidification. Des espèces comme les faucons et les renards peuvent avoir plus de difficultés, car leurs proies ont de meilleurs endroits où se cacher.

MacQuarrie a déclaré que les prédateurs pourraient être incommodés – mais que leur vie ne serait probablement pas mise en danger.

« Nous effectuons des enquêtes sur la population, donc je ne m’attends pas à voir des changements majeurs dans le nombre total d’espèces à l’échelle de la province », a-t-elle déclaré.

Mais elle reconnaît que l’impact global sur la faune pourrait ne jamais être connu.

Des recherches critiques pour protéger la terre

D’autres questions posées après Fiona sont difficiles à répondre, mais certaines informations sur ce qui s’est passé le long de la côte commencent à émerger.

Des étudiants à la maîtrise et au doctorat et des boursiers postdoctoraux du monde entier ont étudié les conséquences de la tempête à l’École des changements climatiques et de l’adaptation de l’UPEI.

Des chercheurs de l’École des changements climatiques et de l’adaptation de l’UPEI étudient Fiona depuis que cela s’est produit, mais maintenant que la neige a fondu et que le temps chaud du printemps est arrivé, ils peuvent sortir pour en voir davantage par eux-mêmes. (Nicola MacLeod/CBC)

« La plupart de nos recherches [was] en quelque sorte passé à l’érosion côtière pour l’Î.-P.-É. », a déclaré le professeur agrégé Xander Wang.

« C’est vraiment un gros problème et un problème de réalité … surtout après Fiona. Cela sert en quelque sorte de déclencheur pour que les gens recherchent des solutions. »

Les premiers résultats montrent que Fiona a endommagé environ 5 % de la couverture terrestre côtière de l’île. Il y a aussi environ 100 kilomètres carrés de nouvelle plage étendue – des zones boueuses où des morceaux de terre sont tombés dans la mer.

Pour des chercheurs comme le doctorant de deuxième année Tianze Peng, Fiona a changé l’objectif.

« Je pensais que mes recherches [would] concentrez-vous sur le statut moyen ou ordinaire, mais Fiona – ou les tempêtes extrêmes similaires pour l’environnement naturel – [meant] une énorme accélération des processus de changement côtier », a déclaré Peng.

« Je dois considérer ou comparer l’impact des tempêtes extrêmes et l’état ordinaire ensemble pour voir le changement ou les processus de changement du littoral. »

On sait peu de choses sur ce qui s’est passé dans le golfe du Saint-Laurent au large de l’Île-du-Prince-Édouard au plus fort de la tempête. Il faisait nuit et la côte nord était trop dangereuse à approcher, étant donné que les alertes d’urgence préparaient certains résidents côtiers à une éventuelle évacuation.

Mais Peng et ses collègues travaillent avec des modèles pour comprendre ce qui s’est passé. Sur la base d’images satellite et de lignes de hautes eaux mesurées sur certains bâtiments locaux, ils pensent que les vagues auraient pu atteindre cinq mètres, soit environ 16 pieds.

« Beaucoup de gens posent des questions sur la protection contre l’érosion côtière maintenant qu’ils ont vu un événement aussi dramatique que Fiona, donc cela nous donne certainement un peu plus de raisons de travailler, d’aller de l’avant », a déclaré la chercheuse Genevieve Keefe.

Des touffes de terre végétale peuvent être trouvées sur la plage de Savage Harbour sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard, déplacées par Fiona de leur emplacement normal. (Nicola MacLeod/CBC)

Le doctorant examine comment les structures de protection peuvent aider ou entraver l’érosion côtière – un sujet brûlant avant même la tempête en raison de projets controversés comme la digue prolongée sur un site à Point DesRoches.

Son travail et d’autres projets éclaireront les recommandations politiques pour le gouvernement que l’école a été invitée à fournir.

Les chercheurs ont cependant déclaré qu’ils étaient encore à quatre ou cinq ans de résultats tangibles.

« C’est [a] domaine très compliqué et les gens travaillent sur ce genre de choses depuis des décennies. Ce n’est donc pas nécessairement une réponse claire et nette pour tout le monde », a déclaré Keefe.

Xander Wang et son équipe de chercheurs doctorants et postdoctoraux sont encore à quatre ou cinq ans de résultats tangibles, mais leurs travaux sur la prévention de l’érosion seront partagés avec le gouvernement et le public afin que les insulaires puissent travailler à la protection de leurs terres côtières. (Ryan McKellop/CBC)

D’autres chercheurs cherchent à savoir si ces types de tempêtes deviennent plus fortes et plus fréquentes dans des endroits comme l’Î.-P.-É.

« À un moment donné, il pourrait y avoir un autre événement », a déclaré le chercheur post-doctoral Quan Dau. « Pour nous, scientifiques, il est très important de comprendre quelle est l’intensité et la fréquence des ouragans – et aussi, nous voulons comprendre quel est le principal moteur qui accélère[s] le schéma des ouragans à l’avenir. »

Succession naturelle

Les changements apportés au paysage de l’Île-du-Prince-Édouard peuvent sembler choquants pour les personnes qui viennent de subir les conséquences de la tempête post-tropicale, mais de retour parmi les chênes rouges tombés, MacQuarrie a déclaré que cela peut également être vu comme la nature faisant son travail.

Elle a dit que ses antécédents de naturaliste et de biologiste signifient qu’elle considère les arbres abattus comme un changement, et non comme un dommage.

« Biologiquement, rien n’est entièrement bon ou entièrement mauvais dans le monde naturel », a-t-elle déclaré.

MacQuarrie dit que la perte de ce chêne rouge était une grande nouvelle lorsqu’il est tombé dans une tempête il y a 30 ans. Maintenant, il montre des signes de décomposition car il est absorbé dans l’écosystème boisé. (Nicola MacLeod/CBC)

« Il s’agit d’une amélioration pour certains types de plantes et d’animaux et moins pour d’autres types de plantes et d’animaux. »

Alors qu’elle marche, MacQuarrie tombe sur un chêne rouge qui a attiré beaucoup d’attention lorsqu’il est tombé lors d’une autre tempête il y a 30 ans. Maintenant, il est bien avancé dans le processus de décomposition en matière organique riche.

« Il faudra des décennies et parfois des siècles pour revenir dans ce sol, mais cela enrichit le sol », a-t-elle déclaré.

« En attendant, il fournit de la nourriture à des choses comme les pics, un endroit pour toutes sortes de champignons différents… Cela fait partie de ce cycle naturel qui est tellement, tellement important. »