L’adhésion accélérée de Kiev impliquerait que certains candidats soient « plus égaux que d’autres », a prévenu Alexander Schallenberg.

L’UE ne peut pas se permettre de donner la priorité à l’adhésion de l’Ukraine au bloc tout en négligeant d’autres candidatures de longue date, a prévenu vendredi le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

S’exprimant sur le podcast EU Confidential de Politico, Schallenberg a déclaré que même s’il pensait que l’Ukraine et la Moldavie voisine appartenaient au « Famille européenne » l’UE doit réfléchir attentivement à sa politique d’élargissement.

«Nous ne pouvons pas mettre l’Ukraine sur la voie accélérée et les autres pays sur la ligne de service. Ce sera un désastre géostratégique. » a affirmé le ministre. Faisant référence au roman dystopique de George Orwell « Animal Farm », Schallenberg a souligné que l’UE devrait éviter un système dans lequel certains pays « sont plus égaux que les autres ».

Le ministre autrichien a souligné que l’UE avait promis d’adhérer aux pays des Balkans occidentaux il y a environ 20 ans, mais n’avait pas tenu cet engagement. Il a exhorté Bruxelles à « joindre le geste à la parole » et laisse tomber « pensée binaire » sur l’adhésion, suggérant que les pays candidats devraient être autorisés à participer dans une certaine mesure aux délibérations et aux activités de l’UE.















« Nous ne pouvons pas attendre. Car si nous attendons, nous risquons de perdre ces régions. Nous pourrions à nouveau perdre l’Ukraine… et les Balkans occidentaux. Schallenberg a prévenu. Il a ajouté que si l’UE ne pouvait pas prouver sa crédibilité dans son propre voisinage, elle ne serait pas en mesure de jouer un rôle significatif à l’échelle mondiale.

L’Ukraine a déclaré il y a plusieurs années son aspiration à rejoindre l’UE comme objectif stratégique national, mais n’a officiellement demandé son adhésion que fin février 2022, quelques jours après que la Russie a lancé sa campagne militaire dans le pays. La Moldavie a suivi l’Ukraine quelques jours plus tard, et Kiev et Chisinau ont obtenu le statut de pays candidat à l’UE en juin de la même année.

Cependant, les responsables de l’UE ont refusé de fixer des délais précis pour l’adhésion de l’Ukraine, affirmant que celle-ci devait s’attaquer à des problèmes tels que la corruption généralisée et introduire des réformes juridiques globales.

La candidature de la Moldavie à l’adhésion a été compliquée par la question non résolue de sa république séparatiste de Transnistrie.