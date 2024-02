Se penchant sur les malheurs des migrants, Suozzi ouvre la voie aux démocrates pour une année électorale

Ainsi, au cours des deux mois de course, il a rompu avec l’orthodoxie du parti, appelant M. Biden à fermer la frontière sud et exigeant que les migrants accusés d’avoir agressé des policiers à Times Square soient expulsés. Mais son objectif principal était le bipartisme, avec le message que « les solutions ne sont pas des extraits sonores ».

Lorsque Mme Pilip a rejeté un accord bipartisan du Sénat visant à accroître les expulsions et à fortifier la frontière, M. Suozzi a renversé la situation, arguant qu’elle plaçait la politique de base au-dessus de la sécurité nationale.

D’autres sondages d’opinion réalisés au cours de la course ont suggéré que Mme Pilip avait un avantage parmi les électeurs préoccupés par la question frontalière, mais M. Suozzi a réduit l’écart de confiance. Les stratèges démocrates ont attribué à l’adhésion directe de M. Suozzi à l’immigration comme politique de campagne l’avoir aidé à conquérir le large bloc électoral indépendant du district, qui avait abandonné le parti en 2022. Et parmi les démocrates loyaux, des messages démocrates plus traditionnels sur l’avortement, la sécurité des armes à feu et M. Trump a motivé une forte participation.

M. Biden lui-même a commencé à tester une approche similaire sur la question, accusant M. Trump d’avoir fait échouer l’accord bipartite au Sénat que les républicains avaient négocié. Ce message a été repris par d’autres démocrates qui qualifient les républicains d’extrêmes et indifférents aux solutions aux problèmes urgents.

“C’était un choix tellement difficile et clair : les gens veulent-ils des membres du Congrès qui vont semer la peur ou qui vont résoudre tout un tas de problèmes”, a déclaré le représentant Pat Ryan, un démocrate de New York se préparant à défendre un parti voisin. Siège de balançoire Hudson Valley. « Nous avons vécu plus d’un an de chaos, de division et de dysfonctionnement à la Chambre. Et pour moi, c’est un rejet clair de cela.