Se nouer : le meilleur de la tendance crochet cette saison

OPourquoi ne pas intégrer du crochet dans votre garde-robe d’été ? Parfait pour les températures plus chaudes, le crochet est devenu plus raffiné et ressemble moins à quelque chose que votre grand-mère pourrait jeter par-dessus son fauteuil. Ce ne sont pas seulement les défilés de Céline, Rejina Ryo et Acne qui ont montré la pertinence continue du crochet. L’omniprésence de cette tendance s’est également étendue aux bikinis triangle – peut-être plus utiles pour poser sur la plage que pour nager dans la mer, bien que le crochet fonctionne parfaitement comme couverture de bain. Il fait également un excellent sac de plage qui sert également de coussin confortable pendant que vous prenez un bain de soleil.

Zara a adopté la tendance du crochet avec une robe juxtaposant des détails en crochet avec du coton léger. D’autres labels tels que Nobody’s Child et All Saints ont créé des imprimés au crochet – le premier dans une jupe midi en satin (4, ci-dessous) et le second dans une chemise décontractée à imprimé crochet, au prix de 89 £.

D’autres étiquettes plongent directement dans le travail du fil de la tête aux pieds. Allez à Mango pour des sacs finement tissés à 22,99 £ et des ensembles haut et jupe, à partir de 79 £. Ou essayez les robes d’été flottantes chez Zara (1, ci-dessous) et la robe Ria de Jovonna London (6, ci-dessous). Si vous êtes un fan de la mode pré-aimée, alors cela vaut la peine de consulter Beyondretro.com pour des joyaux cachés. Et si vous vous sentez bricoleur, essayez woolandthegang.com, qui propose une vaste sélection de modèles à faire soi-même pour une version DIY de la tendance.

1. robe blanche109 £, zara.com

2. Haut, 26 £, boden.fr

3. Mules, 109 £, manebi.com

4. Jupe, 49 £, nobodyschild.com

5. Paréo, 36 £, cro-che.com

6. Habillez-vous, 50 £, jovonnalondon.com

7. Sac, 40 £, freepeople.com

8. Habillez-vous170 £, sézane.com

9. Cavalier79,99 £, mangue.com

10. Short29,99 £, pullandbear.com