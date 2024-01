Se moquant de Haley, Trump ajoute à sa longue histoire d’attaques racistes

Donald J. Trump a établi pour la première fois ses liens avec la base républicaine en grande partie blanche il y a plus de dix ans en attisant le malaise suscité par l’élection de Barack Obama, le premier président noir du pays – le début du soi-disant mouvement des Birther.

Depuis lors, il n’a cessé d’accumuler les accusations de racisme tout au long de sa campagne électorale. Cette semaine, M. Trump a lancé sa dernière attaque à connotation raciste contre l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, fille d’immigrants indiens et sa plus proche concurrente à la primaire du New Hampshire, en rejetant à plusieurs reprises son prénom, Nimarata Nikki Randhawa.

Vendredi, M. Trump a qualifié Mme Haley de « Nimbra » dans un article sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux, trois jours après avoir été critiqué pour l’avoir surnommée « Nimrada ». Mme Haley porte depuis longtemps son deuxième prénom, Nikki.

Tous deux sont des sifflets racistes, tout comme sa focalisation continue sur le deuxième prénom de M. Obama, Hussein, et s’ajoutent à une longue histoire de déclarations incendiaires à caractère raciste lors de la campagne électorale.