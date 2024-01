Se mettre à la danse peut entraîner une perte de poids durable : nouvelle étude

Aptitude





Secoue ce corps.

Les personnes qui cherchent à perdre du poids en 2024 pourraient très bien réussir en ils mettent leurs bottines par terre ce soir – ou n’importe quelle nuit – suggère une nouvelle étude liant la danse à la perte de poids.

Des chercheurs chinois ont découvert que ceux qui étaient disposés à lève-toi, occupe-toi, lève-toi et bouge ce corps ont montré des changements positifs significatifs dans la masse corporelle, le tour de taille et la masse grasse, selon les résultats publiés dans la revue PLOS ONE.

Les danseurs ont également bénéficié d’une baisse de leur tension artérielle et d’une meilleure santé mentale.

Des améliorations dans des conditions telles que le diabète, les calculs biliaires, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires ont également été enregistrées.

“La danse est efficace pour perdre de la graisse chez les personnes en surpoids et obèses, et entraîne une amélioration significative de la composition corporelle et de la morphologie”, a déclaré le co-auteur Yaya Zhang, doctorant à l’Université du Hunan, en Chine.

Une nouvelle étude a montré des améliorations significatives de la santé des participants qui dansaient. FG Commerce

Les chercheurs ont reconnu la difficulté de maintenir une habitude positive à long terme et ont choisi la danse comme une forme d’exercice durable pouvant être pratiquée régulièrement, a rapporté SWNS.

“Pour sa grande efficacité et son plus grand sentiment de plaisir, la danse peut être une intervention physique bénéfique pour la perte de graisse”, a déclaré Zhang.

“En tant que forme d’activité physique intégrant exercice, divertissement et socialité, la danse possède des avantages innés en favorisant la motivation pour l’exercice.”

“Une durée de plus de trois mois, accompagnée de formes de danse créatives, est plus propice à l’atteinte des objectifs cliniques liés à l’amélioration de la composition corporelle.”

La danse peut abaisser la tension artérielle et améliorer la santé mentale, ont découvert les chercheurs. GrosseCaméra

« Parallèlement à la perte de graisse, la danse préserve et valorise la morphologie corporelle des participants. »

« De plus, la danse est particulièrement adaptée à la population jeune, celle de moins de 45 ans », a déclaré Zhang.

L’équipe a étudié 646 personnes aux prises avec l’obésité, dans le cadre de dix études différentes.

Plus le style de danse est créatif, plus les changements positifs sont importants, ont noté les chercheurs.

L’étude comprenait des enfants en surpoids et des patients atteints de la maladie de Parkinson – tous deux ont montré des améliorations mesurées.

La danse diffère des exercices aérobiques réguliers en étant plus agréable et plus facile à maintenir en tant que passe-temps. PersonnesImages

La danse est une alternative holistique aux traitements de perte de poids tendance comme Ozempic. PA

Les auteurs de l’étude ont souligné la différence entre la danse et les exercices d’aérobic réguliers ou d’autres styles d’entraînement intensifs. La danse avait un net avantage lorsqu’il s’agissait de perdre du poids, grâce à l’entraînement complet du corps que font les danseurs, avec un risque réduit de fatigue rapide.

En d’autres termes – trois, quatre, alors posez vos fesses par terre.











