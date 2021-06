Se mettre à genoux, et comment BLM est devenu synonyme de communisme

Alors que les matchs de l’Euro 2020 sont sur le point de démarrer, le débat autour de la mise à genou continue de dominer la conversation nationale – certains ministres du gouvernement défendant l’acte au nom de la lutte contre le «racisme», mais le critiquant lorsqu’il est fait au nom de Black Les vies comptent.

Mais comment Black Lives Matter, un mouvement mondial centré sur la création d’un monde dans lequel la vie et l’avenir des Noirs comptent autant que ceux des autres, est-il devenu, pour certains, apparemment synonyme de communisme ?

S’exprimant lors de l’heure des questions de la BBC jeudi soir, la ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que « ce qui se passe ici, c’est que cela en soi crée davantage de divisions, cela crée de nouvelles divisions ».

« Il y a des députés conservateurs (qui) y sont très opposés, pourquoi ? Parce que Black Lives Matter représente des choses qu’ils ne défendent pas. Il s’agit vraiment de financer la police et le renversement du capitalisme, qui est, vous savez, Black Lives Matter la véritable organisation politique », a-t-elle déclaré.

Et vendredi, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré que lui et le gouvernement soutenaient le fait de se mettre à genoux lorsque le symbolisme est lié à « rappeler au monde à quel point il est douloureux d’être soumis au racisme auquel Marcus Rashford a été soumis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je suis absolument de retour.

« Si vous extrapolez ensuite à un mouvement Black Lives Matter qui a un agenda politique … c’est un endroit différent, c’est mon point – c’est pourquoi je pense que nous devons simplement nous différencier et soutenir à juste titre notre équipe. »

Mais d’où vient cette idée ?

Quels sont les objectifs des organisations Black Lives Matter ?

Au pluriel, mais avec un objectif clé : mettre fin aux inégalités structurelles. Il existe deux principaux groupes de ralliement sous cette bannière : BLM US et BLM UK, et encore plus de factions à travers le monde par la suite.

Sur le site Internet du groupe américain, il États que sa mission est « d’éradiquer la suprématie blanche et de renforcer le pouvoir local pour intervenir dans les violences infligées aux communautés noires par l’État et les justiciers ».

Pendant ce temps, la branche de Black Lives Matter UK déclare : « Nous pensons que nous pouvons créer un monde sans violence ni exploitation systémiques, où tous peuvent vivre une vie pleine et libre. C’est ce que nous croyons être la libération.

Le collectif appelle également à « définancer la police et investir dans les communautés », ce qui signifie se départir des fonds des forces de police et les réaffecter à des mesures non policières visant à garantir la sécurité publique ; les critiques de BLM colportent le faux récit que le slogan signifie abolir complètement la police.

Quelque 20 pour cent des Britanniques s’opposent au mouvement BLM, selon des données récentes.

Une page de collecte de fonds maintenant disparue appartenant à la succursale britannique fait référence au renversement du capitalisme.

L’« influence communiste » ?

Il y a une longue histoire de mouvements antiracistes étiquetés comme des campagnes communistes subversives par les critiques, soit par manque de compréhension, soit par un objectif apparent de discréditer complètement les causes.

Des deux côtés de l’Atlantique, ce trope a été observé pendant des décennies, que ce soit à travers le ciblage du Dr Martin Luther King par le directeur du FBI J Edgar Hoover et le gouvernement américain dans les années 1960, à la persécution des militants noirs britanniques par les autorités dans le années 1970.

Aspirateur a souvent dénoncé « l’influence communiste » au sein du « mouvement nègre » tout en ciblant divers militants égalitaires et en les plaçant sous surveillance.

Et en juillet 1970, le Foreign Office a envoyé un rapport sur le « Black Power Movement » au Royaume-Uni au ministère de l’Immigration du Home Office. Il a été compilé par l’Information Research Department (IRD), une unité de propagande secrète créée pendant la guerre froide pour lutter contre les «influences communistes».

Bien qu’il puisse y avoir eu des socialistes au sein de n’importe quel groupe de défense des droits civiques, pendant la guerre froide, il n’était généralement pas rare que des politiciens anticommunistes capitalisent sur les tensions politiques en liant les campagnes de défense des droits civiques au communisme.

Miriyam Aouragh, enseignante à la Westminster School of Media and Communication de Londres, Raconté Fait politique: « Je suis assez convaincu qu’il s’agit surtout de tentatives de dénigrement des militants antiracistes.

« Je pense que dans certains médias, ‘Marxiste’ est un sifflet de chien pour quelque chose d’horrible, comme ‘Nazi’, et permet ainsi de les délégitimer/déshumaniser. »

Dans une vidéo de 2015 qui a refait surface l’année dernière, la cofondatrice de Black Lives Matter US, Patrisse Cullors, avait déclaré qu’elle et ses collègues organisateurs étaient des « marxistes formés ».

« Nous sommes des marxistes de formation. Nous sommes super versés sur, en quelque sorte, les théories idéologiques. Et je pense que ce que nous avons vraiment essayé de faire, c’est de construire un mouvement qui pourrait être utilisé par beaucoup, beaucoup de Noirs », a-t-elle déclaré. Raconté Jared Ball du Real News Network.

Le marxisme repose essentiellement sur le principe d’une société sans classes où les riches et les pauvres sont égaux.

L’histoire de la prise du genou

L’acte lui-même est antérieur à l’organisation Black Lives Matter, qui a vu le jour en 2013 et a été rallumée après la mort de George Floyd aux mains d’un policier blanc en mai 2020.

Pendant de nombreuses années, les militants antiracistes ont longtemps associé l’agenouillement au concept de protestation contre les discriminations et comme moyen de faire valoir ses droits.

Le potier et abolitionniste anglais Josiah Wedgwood a créé ce médaillon d’un homme noir asservi agenouillé, portant l’inscription « Suis-je pas un homme et un frère » (Médaillon)

Notamment, la figure américaine des droits civiques Martin Luther King Jr s’est agenouillée lors d’une marche à Selma, en Alabama, en 1965.

Il a fait ce geste en dirigeant une prière devant le palais de justice du comté de Dallas en Alabama, avec plusieurs autres manifestants pour l’égalité, après que le groupe d’environ 250 personnes a été arrêté pour avoir défilé sans permis.

De plus, il y a une image renommée du XVIIIe siècle figurant sur un médaillon, par le potier et abolitionniste anglais Josiah Wedgwood d’un homme noir asservi agenouillé, avec l’inscription « Suis-je pas un homme et un frère ».

L’illustration a été largement reproduite et la phrase est devenue un appel de ralliement pour les abolitionnistes européens de l’esclavage.

Le leader des droits civiques Martin Luther King Jr. s’agenouille avec un groupe en prière avant d’aller en prison à Selma, en Alabama. (Getty Images)

En 2016, l’ancien quart-arrière de la NFL, Colin Kaepernick, a de nouveau embrassé le symbole, prenant le genou après avoir refusé de se lever pendant l’hymne national d’avant-match en raison de la façon dont les minorités sont traitées aux États-Unis.

« Je ne vais pas me lever pour montrer la fierté d’un drapeau pour un pays qui opprime les Noirs et les personnes de couleur », a déclaré Kaepernick à l’époque.

Il s’est rapidement propagé à d’autres sports et continue de jouer un rôle dans le débat mondial sur le racisme.