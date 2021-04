Juste avant le coup d’envoi, les Gunners ont pris le genou alors que leurs adversaires du Sparta Prague se tenaient avec défi.

Plutôt que d’exécuter son acte de protestation en bordure du demi-cercle, le Français est allé aussi loin qu’il le pouvait aux Tchèques.

Plus ou moins à mi-chemin, Lacazette a regardé son adversaire – qui a récemment fait interdire Onrej Kudela pendant 10 matches par l’instance dirigeante de l’UEFA, après avoir été reconnu coupable d’abus racial du milieu de terrain des Rangers Glen Kamara – directement dans les yeux.

Alexandre Lacazette a regardé directement les joueurs du Slavia Prague en prenant le genou avant de marquer deux fois lors de la victoire 4-0 d’Arsenal en Ligue Europa. pic.twitter.com/lWLbmhzyno – ESPN FC (@ESPNFC) 15 avril 2021

Lacazette étant particulièrement excellent en sachant un doublé lors du match retour 4-0 en quart de finale, l’impact du geste a été exagéré de manière prévisible.

Un expert a dit qu’il « est devenu un symbole de la force d’Arsenal alors que la puissance du genou secouait Slavia au plus profond de lui », tandis que les fans sur les réseaux sociaux ont suggéré que la cravate avait déjà été gagnée sur place.

À peine.

Les fans d’Arsenal peuvent être très fiers de ce que Lacazette a fait ce soir pic.twitter.com/jlvjUmdBNS – James Benge (@jamesbenge) 15 avril 2021

Les Rangers ont également pris un genou contre Prague, et bien qu’aucun de leurs joueurs ne se soit mis dans une position avancée et plus provocante, cela ne les a pas empêchés d’être battus 2-0 à domicile et 3-1 au total.

Cela a eu peu d’effet pour empêcher Kudela d’appeler prétendument Kamara un « putain de singe » soit, et les ultras de Prague brandissant ensuite une bannière quelques jours plus tard qui le marquait « juste un * gga ».

Il ne s’agit pas de dévaloriser la prise du genou dans son ensemble, ni de la comparer à d’autres gestes.

La bannière ultras du Slavia Prague après que le joueur des rangers Kamara a reçu des abus racistes 🤬#dire non au racismepic.twitter.com/ZHj3SAiViY – FootyBanterUK (@ Footliv99116669) 20 mars 2021

Mais même les Rangers eux-mêmes ont décidé de se tenir aux côtés de leurs rivaux amers, le Celtic, dans le dernier épisode de ce qui est sans doute le derby le plus féroce du football, le Old Firm, dans une rare démonstration d’unité contre le manque d’action de l’UEFA jusqu’à ce point.

Bien que relativement légère, la punition pour Kudela a suivi, tandis qu’ailleurs des étoiles noires telles que Wilfried Zaha de Crystal Palace ont également pris des mesures alternatives.

«Je pense que le sens derrière tout cela est en train de devenir quelque chose que nous faisons juste maintenant. Ce n’est pas assez. Je ne vais pas prendre le genou, » a-t-il expliqué avant de devenir le premier joueur de Premier League à se retirer.

«Nous essayons de dire que nous sommes égaux mais ces choses ne fonctionnent pas», Ajouta Zaha.

«À moins qu’il y ait du changement, ne me posez pas de questions à ce sujet. À moins qu’une action ne se produise, je ne veux pas en entendre parler.

Légende du club de Lacazette, Thierry Henry est actuellement plongé dans un boycott des réseaux sociaux pour le manque de mesures prises envers ceux qui abusent racialement d’autrui, signe que les choses doivent aller au-delà du genou.

Et bien que nous puissions présumer que quelqu’un comme Henry aurait été fier de ce que son compatriote a fait, l’adoration de la protestation de Laca ne fait pas grand-chose pour améliorer ou contester la fausse guerre du football contre le racisme.

Le chiffre 9 a fourni des images puissantes, mais le symbolisme ne va pas plus loin.

Il y a des sympathisants pour Kudela parmi le nombre de Slavia, bien qu’il semble douteux que Lacazette aurait « secoué « eux à leur « cœur ».

Et tandis que le cible a parfaitement le droit d’utiliser la débâcle et sa propre action comme carburant pour une démonstration continentale exceptionnelle, la lier à la victoire et se répandre encore plus de symbolisme n’aidera guère le football à gagner la bataille qu’il affronte.

