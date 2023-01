Se maquiller, se brancher ou rompre ? Prédictions de couples de célébrités

En 2022, nous avons vu les relations amoureuses publiques de nombreux couples de célébrités commencer et s’épanouir magnifiquement, tandis que d’autres se sont terminées de manière tumultueuse.

Tristan Thompson a solidifié sa position en tant que Roi klown sans kondom après que sa brutalité endémique ait abouti à un enfant avec Maralee Nichols alors qu’il était encore avec Khloé Kardashian.

Il a ensuite eu un fils avec Khloé, bien qu’ils soient officiellement terminés (à nouveau), via une mère porteuse quelques mois plus tard.

Pendant ce temps, la sœur de Khloe, Kim, a également fait les gros titres de sa vie amoureuse. Elle a annulé les choses avec Pete Davidson en août et son divorce avec Kanye a finalement été confirmé en décembre.

Sur une note beaucoup plus heureuse, A$AP Rocky et Rihanna ont accueilli leur petit garçon et ont partagé des photos de la précieuse progéniture avec le monde.

Maintenant, 2023 est là et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce qui nous attend pour les évanouissements hollywoodiens. Dans cet esprit, nous prédisons quels couples resteront ensemble, quels couples se connecteront avec désinvolture et quels amants de longue date se sépareront.

Découvrez nos prévisions 2023 ci-dessous.

Restez ensemble : Lori Harvey et Damson Idris

Après avoir secoué le cœur de Chute de neige fans au milieu des rumeurs de rencontres, Lori Harvey et Damson Idris sont officiels et nous prévoyons qu’ils le resteront pendant un certain temps.

Comme indiqué précédemment, des rapports ont fait surface en décembre selon lesquels les deux hommes étaient ensemble après avoir été aperçus en train de dîner à West Hollywood. Avance rapide jusqu’à il y a quelques jours à peine, et Damson a confirmé leur couple le jour de l’anniversaire de Lori.

Le couple a également été (super) hué au dîner du 26e anniversaire de Lori…

et plus récemment, Damson a applaudi les trolls en disant qu’il avait “trop ​​​​soif” pour avoir une relation avec l’étourdissant.

Compte tenu de la façon dont le type britannique s’évanouit devant sa chérie et du début de leur relation, nous prédisons que Lori et Damson tiendront le coup—au moins jusqu’à cette année.

Rencontre: Ashanti & Nelly

Si nous pouvions ramener un couple de célébrités pour la culture, notre pari serait sur Ashanti et Nelly. Le duo chanteur / rappeur a volé nos cœurs au début des années 2000 et les a brisés avec leur séparation après 10 ans en 2013. Maintenant, à notre grand enthousiasme, Nelly et Ashanti font à nouveau la une des journaux avec des discussions sur une réunion.

L’ancien couple est monté sur scène dans le cadre de la série de concerts “Under The Mistletoe” de Power 98.3 et Power 96.1 à Glendale, en Arizona, le 4 décembre. Moi.”

Depuis lors, Ashanti a nié toute romance actuelle entre eux, mais a mentionné qu’une collaboration musicale était tout à fait possible.

“La majorité des questions que j’ai reçues ces derniers temps sont:” Oh, vous vous remettez tous ensemble? “”, A déclaré Ashanti surLa nouvelle norme avec Selena Hill avec un rire. « Mais sortir de la musique ensemble ? La seule chose que je peux dire, c’est que nous sommes tous les deux très avisés en affaires. Donc, si quelque chose se présente comme une opportunité d’obtenir de l’argent, nous serons probablement tous les deux d’accord. “Je ne sais pas si nous allons aller au studio ou quoi que ce soit ensemble”, a-t-elle poursuivi. « Mais ce que je dirai, c’est que nous sommes tous les deux très avisés en affaires. Donc, si une opportunité se présente de faire un disque et d’aller au sac, nous serons probablement tous de la partie.

Pensez-vous qu’ils feront plus que de la musique ensemble ? Nous faisons.

Ruptures : Yung Miami et Diddy

L’une des rencontres dont on parle le plus sur les réseaux sociaux est celle entre Yung Miami des City Girls et Diddy.

Bien que Diddy ait 53 ans et Yung Miami n’ait que 28 ans, les deux ont vécu leur meilleure vie somptueusement aux yeux du public.

Alors que Caresha a été comblée de cadeaux luxueux et de voyages exotiques sur le yacht géant du magnat de la musique, les deux derniers mois de 2022 ont révélé quelques… hoquets.

Comme indiqué précédemment, Brother Love a annoncé la naissance de sa précieuse fille, Love Sean Combs, le 10 décembre.

Et tandis que Miami a nonchalamment soutenu qu’elle était au courant pour le bébé avant la grande révélation, elle a été soumise à de NOMBREUSES occasions à de NOMBREUSES personnes.

Alors que Diddy tient fermement qu’il n’a que de l’amour et du respect pour son “Shawty Wop”, on ne peut s’empêcher de se demander combien de temps cette danse entre la tête de Bad Boy et Miami va durer.

Qu’est-ce que tu penses? Faites-nous part de vos prédictions de couple de célébrités 2023 ci-dessous.