Se lever et moudre ? Les experts révèlent le meilleur moment pour boire du café

Mieux vaut un latté que jamais ?

Avec quelques TikTokers blâmer leur pannes d’énergie en milieu d’après-midi En buvant du café tôt le matin, les chercheurs dévoilent les avantages et les inconvénients de retarder votre consommation de caféine.

« Tout le monde réagit différemment à la caféine », Marilyn Cornelis, chercheuse en caféine à la faculté de médecine Feinberg de l’Université Northwestern, a déclaré mercredi au New York Times.

La caféine peut rendre plus difficile l’endormissement – ​​et le maintien du sommeil – car elle entre en concurrence avec l’adénosine, un produit chimique naturellement présent dans le corps qui favorise la somnolence.

Michael Grandner, directeur du programme de recherche sur le sommeil et la santé à l’Université d’Arizona, a déclaré au Times qu’il faut environ 20 à 30 minutes pour ressentir les effets de la caféine après son absorption dans le sang.

La génétique joue un rôle dans la durée pendant laquelle la caféine vous maintient alerte, a déclaré Cornelis : certains n’ont besoin que d’un seul café pour toute la journée, tandis que d’autres s’endorment quelques heures plus tard.

Grandner a déclaré qu’il attend généralement 30 à 60 minutes après son réveil pour savourer sa première tasse.

L’idée est que, puisque l’adénosine s’accumule tout au long de la journée, boire du café dès le matin vous en donnerait « moins pour votre argent », car vos niveaux d’adénosine sont à leur plus bas.

Dr Deborah Lee, experte du sommeil pour le fabricant de meubles britannique Obtenez des lits posésconseille également de préparer votre première tasse 45 minutes ou plus après le lever.

« Le cortisol [stress] l’hormone suit un rythme spécifique à votre propre cycle de sommeil », Lee a déclaré au Mirror en février. « Des niveaux élevés de cortisol peuvent avoir un impact sur votre système immunitaire, et s’ils sont déjà à leur apogée au réveil, boire du café dès que vos yeux sont ouverts peut faire plus de mal que de bien, et peut même vous immuniser contre la caféine pendant une longue période. période de temps. »

Mais Allison Brager, neurobiologiste de l’armée américaine, a déclaré au Times que des études ont montré que la consommation régulière de caféine a peu d’effet sur les niveaux de cortisol matinaux.

Brager a déclaré qu’un café le matin peut toujours aider les travailleurs et les sportifs à rester concentrés, tandis que le retarder peut prolonger les effets de la caféine jusqu’en début d’après-midi.

Mais n’attendez pas trop longtemps pour le boire : Grandner et Lee conseillent de terminer votre dernière tasse au moins six heures avant le coucher pour avoir un sommeil réparateur.