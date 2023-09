Se lancer dans une aventure culinaire – Shaw Local

Quel est votre cookie maison préféré ?

S’agit-il d’un biscuit traditionnel, comme des pépites de chocolat ou du beurre de cacahuète ? Choisiriez-vous des découpes ou des flocons d’avoine et des raisins secs ? Peut-être que votre famille a une recette secrète qui remporte des rubans bleus à la foire du comté et qui est un incontournable lors des réunions ?

Cet été, ma petite-fille aînée et moi nous sommes lancés dans une aventure de pâtisserie. Pendant sept semaines (nous avons pris une semaine de congé pendant nos vacances), nous avons préparé 12 recettes préférées et nouvelles pour nous.

Les concours de pâtisserie sont constamment diffusés à la télévision. Amateurs et professionnels se disputent des prix et peuvent se vanter que leur nourriture est la meilleure.

Nous avons décidé d’organiser notre propre concours amateur pour trouver les meilleures recettes de biscuits. En parcourant des livres de cuisine, nous avons sélectionné deux recettes chaque semaine. Certains devaient inclure des ingrédients et des ustensiles de pâtisserie que nous n’avions pas souvent utilisés. Les sélections comprenaient des biscuits en barre ainsi que des biscuits déposés et roulés.

Nous avons créé un système de classement ; 1 à 5 en trois catégories : goût, aspect et difficulté. Après avoir fait le plein de provisions, nous nous sommes lavés les mains et avons sorti le mixeur et le rouleau à pâtisserie.

Le mercredi a été désigné jour de pâtisserie. Papa et grand frère étaient également des testeurs de goût, mais nous avons tous deux voté dans la catégorie de difficulté. Nous envoyions des cookies à leurs parents chaque semaine et nous en avions encore largement assez pour nous tenir jusqu’à la semaine suivante.

Des ajustements ont été apportés au besoin. Les températures de la fin juillet étaient dans les années 90 supérieures, ce qui le rendait trop chaud pour rester au four pendant des heures, nous avons donc choisi un dessert glacé à l’ancienne en couches de chocolat à la place. C’était rafraîchissant et délicieux. Quelques jours avant nos vacances dans le Wisconsin, nous avons préparé les snickerdoodles et les pépites de chocolat préférés de la famille. Pas besoin de les classer car nous savions déjà à quel point ces cookies sont bons.

Nous avons ajouté quelques projets amusants. La librairie Prairie Fox à Ottawa a organisé un concours de biscuits « Noël en juillet » et nous avons préparé des biscuits à la canne de bonbon. Même si nous n’avons pas gagné, nous étions quand même heureux de participer.

Une semaine, nous avons reçu un boulanger invité lorsque ma petite-fille a invité un ami à nous rejoindre. Je leur ai cousu des tabliers assortis et, pendant que les biscuits refroidissaient, ils ont joué un petit match de basket en tête-à-tête dans l’allée. Les boulangers aussi peuvent jouer au ballon.

Certaines recettes que nous attendions délicieuses ne se sont pas révélées comme prévu. Les biscuits au citron semblaient estivaux, et même si c’était amusant de briser les bonbons dans un sac avec un marteau, les biscuits finis étaient secs. Si nous diluons à nouveau les pépites de caramel, nous augmenterions les morceaux de caramel et diminuerions les pépites de chocolat.

Ma petite-fille sait très bien mesurer et mélanger, et elle adore casser des œufs. Le nettoyage fait partie du processus et s’est bien déroulé. Dans l’ensemble, nous avons tous deux beaucoup appris et travaillé ensemble.

Nos nouvelles recettes préférées étaient les premières et les dernières que nous avons essayées. Les biscuits à la mélasse, à l’avoine et au beurre de cacahuète seront certainement refaits.

À la fin de l’été, je lui ai demandé ce qu’elle préférait dans notre aventure culinaire. Elle a dit : « passer du temps ensemble ». Suivi de « manger tous les cookies ». Les enfants grandissent si vite et je prendrai tout le temps possible avec cet élève de septième. Nous attendons déjà avec impatience toutes les pâtisseries des fêtes qui arrivent.

Attention, « Cake Boss » et « Soyez notre chef », parce que nous sommes pas les «pires boulangers d’Amérique».

Karen Roth est une bibliothécaire/éducatrice semi-retraitée vivant à Ottawa. Elle peut être contactée à [email protected].