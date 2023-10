Se lancer dans les wearables alors que Covid s’estompe

Laboratoires Abbott Le PDG Robert Ford est monté sur scène lors de la conférence HLTH à Las Vegas mardi pour discuter de l’expansion de l’entreprise sur un nouveau marché : les appareils portables grand public.

L’entreprise de soins de santé propose une gamme de produits, mais tire l’essentiel de ses revenus des dispositifs médicaux et des outils de diagnostic. Son test Covid rapide de 15 minutes a été une aubaine pour l’entreprise, générant un chiffre d’affaires stupéfiant de 7,7 milliards de dollars en 2021 et 8,4 milliards de dollars en 2022une part importante de ses ventes totales de 43,7 milliards de dollars en 2022.

Mais à mesure que la pandémie ralentit, les tests ralentissent également. Au cours de son deuxième trimestre de cette année, Abbott signalé 263 millions de dollars de ventes de tests Covid, ce qui représente une diminution notable par rapport aux 2,3 milliards de dollars déclarés au cours de la même période l’année dernière.

Abbott savait que les taux de tests Covid finiraient par baisser, alors Ford a déclaré qu’il voulait s’assurer que l’entreprise continue d’investir dans la recherche et le développement de ses autres offres, comme ses dispositifs médicaux.

Par exemple, Abbott produit un glucomètre continu (CGM) appelé FreeStyle Libre que les patients peuvent utiliser pour gérer leur diabète. L’appareil est un petit capteur circulaire appliqué sur le haut du bras d’un patient. Il ne nécessite donc pas de piqûres régulières au doigt comme le font les glucomètres. Le modèle le plus récent d’Abbott, le FreeStyle Libre 3, peut mesurer les niveaux de glucose en temps réel pendant 14 jours maximum.

Margaret Kaczor Andrew, associée et analyste de recherche chez William Blair, a déclaré à Erin Black de CNBC en mai qu’Abbott détenait environ les deux tiers du marché mondial des CGM. FreeStyle Libre a généré à lui seul plus de 1,3 milliard de dollars de ventes pour Abbott au cours de son deuxième trimestre, selon le rapport de la société. rapport sur les revenus.

Mais bien que l’appareil soit destiné aux patients diabétiques, il a également attiré un nouveau groupe démographique surprenant. Ford a déclaré que les personnes non atteintes de la maladie ont exprimé leur intérêt pour l’utilisation de FreeStyle Libre comme moyen d’en savoir plus sur la façon dont leur corps réagit à la nourriture et à d’autres activités quotidiennes.

Cela a ouvert la voie à Abbott pour tenter de conquérir un nouveau marché pour les appareils portables.

« Nous avons toujours cru que nous pouvions utiliser cette plateforme que nous avons développée pour le diabète et l’étendre au-delà du diabète », a déclaré Ford.

« Il existe une population beaucoup plus importante dans le monde qui est réellement en bonne santé », a déclaré Ford. « Nous allons continuer à résoudre les problèmes médicaux, mais je pense que nous devons également nous tourner vers les personnes en bonne santé qui veulent rester en bonne santé et développer des produits, des solutions et des services pour eux. »

En janvier 2022, Abbott a annoncé un nouveau capteur portable appelé Lingo, actuellement disponible au Royaume-Uni, et Ford a déclaré qu’il espérait que l’appareil sortirait aux États-Unis l’année prochaine. L’appareil suit les niveaux de glucose et s’associe à une application où les consommateurs moyens peuvent accéder à un algorithme de coaching personnalisé qui propose des recommandations sur l’alimentation, le sommeil et l’exercice. Abbott pense que Lingo aidera les gens à mieux comprendre leur métabolisme et, à terme, à prendre des décisions plus saines.