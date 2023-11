Se gargariser avec de l’eau salée et se rincer le nez peuvent soulager les symptômes du covid

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Un remède maison courant consistant à se gargariser avec de l’eau salée et à rincer les voies nasales peut soulager les symptômes d’une infection au covid-19 et aider à garder les gens hors de l’hôpital, selon une nouvelle recherche présentée cette semaine lors d’une réunion scientifique. “C’est une intervention très simple, universellement disponible, peu coûteuse et facile à utiliser”, a déclaré Jimmy Espinoza, professeur d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à la McGovern Medical School de l’Université du Texas à Houston. qui a mené l’étude. «Je pense que cela peut faire une différence, notamment en matière de confort.»

Les experts en maladies infectieuses non impliqués dans l’étude ont qualifié les résultats d’intéressants mais ont déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires. Ils ont souligné que les gargarismes et le lavage nasal ne devraient jamais être utilisés comme substitut à la vaccination ou au traitement avec des médicaments tels que Paxlovid.

L’étude a suivi 55 adultes atteints de covid qui ont été chargés d’utiliser une dose faible ou élevée de solution saline pour se gargariser et rincer les voies nasales. Une dose équivalait à environ un tiers de cuillère à café de sel, et une dose plus élevée équivalait à environ une cuillère à café complète de sel, toutes deux dissoutes dans huit onces d’eau tiède.

Il a été demandé aux participants de se gargariser et de se rincer les voies nasales quatre fois par jour pendant 14 jours. Les participants ont été comparés à un groupe de référence de 9 398 personnes qui étaient également atteintes de covid mais n’avaient pas reçu pour instruction de se gargariser ou de rincer les voies nasales.

L’étude a montré que les personnes chargées de se gargariser et de se rincer le nez présentaient des taux d’hospitalisation significativement inférieurs à ceux du groupe de référence, ce qui suggère qu’elles présentaient des symptômes moins graves. Il n’y avait aucune différence dans les taux d’hospitalisation entre les régimes à faible et à haute teneur en solution saline.

Les résultats soutiennent les preuves de petites études antérieures cela suggère que l’irrigation saline de la bouche et du nez peut réduire la charge virale covid et aider à l’éliminer de la gorge et des voies nasales.

Les résultats de l’essai ont été publiés lors de la réunion scientifique annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology à Anaheim, en Californie, et n’ont pas encore été publiés dans une revue médicale à comité de lecture.

Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que des études supplémentaires sont nécessaires sur des populations de patients plus larges.

“C’est un concept et une idée intéressants, et un complément potentiel de prévention avec d’autres interventions non pharmaceutiques”, a déclaré Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine et codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Développement de vaccins. Il n’a pas été impliqué dans la recherche.

“Cependant, se gargariser avec de l’eau salée doit toujours être considéré comme secondaire par rapport à l’importance d’avoir des niveaux élevés ou adéquats d’anticorps neutralisant le virus issus des vaccinations contre le covid”, a-t-il déclaré.

L’étude a exclu les sujets souffrant d’hypertension chronique, et les patients souffrant d’hypertension artérielle ne devraient pas utiliser de gargarisme à l’eau salée, car ils pourraient avaler par inadvertance une partie du sel, a déclaré Dean Blumberg, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques à UC Davis Health, également pas impliqué dans la recherche. Un excès de sel – en particulier le sodium contenu dans le sel – peut rétrécir et raidir les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la tension artérielle.

La meilleure façon de se gargariser et de se rincer le nez

Espinoza a déclaré qu’il avait conçu l’idée de l’étude après avoir lu rapports que les gargarismes à l’eau salée aidaient à prévenir les infections des voies respiratoires chez les pèlerins du Hajj – et se demandaient si cela pouvait avoir un impact sur le covid.

Si les gens veulent l’essayer, ils peuvent acheter une solution saline stérile. Pour utiliser l’eau de la maison, il recommande de faire d’abord bouillir l’eau, puis de la laisser refroidir jusqu’à ce qu’elle soit chaude. Il est important de faire bouillir l’eau d’abord « parce que les voies nasales sont sujettes à l’infection » par les contaminants qui peuvent se trouver dans l’eau, a-t-il déclaré.

Il a suggéré d’alterner les gargarismes et le rinçage nasal. Prenez huit onces d’eau et séparez l’eau de gargarisme de l’eau de rinçage nasal. Gargarisez-vous pendant une minute, puis faites couler l’autre eau par le nez à l’aide d’un pot neti. Puis gargarisez-vous à nouveau. Et si vous pouvez le tolérer, faites couler l’eau restante par le nez une seconde fois.

Il a déclaré que « la quantité de rinçage nasal dépend vraiment de votre capacité à vous tenir debout, car cela peut devenir inconfortable ».

Si vous n’avez pas de pot neti, vous pouvez mettre un peu d’eau dans vos mains propres, fermer une narine avec votre doigt et verser l’eau dans l’autre, puis changer. L’ensemble du processus ne devrait pas prendre plus de cinq minutes à chaque fois, a-t-il déclaré.

Il suggère également aux gens d’utiliser une dose de sel plus faible. “En fait, je l’ai essayé moi-même lorsque j’ai été infecté”, a-t-il déclaré à propos de ses deux combats, dont aucun n’a entraîné une hospitalisation. “J’ai essayé les deux pour comparer et j’ai trouvé la dose élevée un peu inconfortable.” Mais il a déclaré : « Cela a vraiment beaucoup aidé avec les embouteillages. Je pourrais mieux respirer et mieux me reposer.

Les taux d’hospitalisation dans les deux groupes étudiés étaient inhabituellement élevés, probablement en raison de la démographie, d’un plus grand nombre de facteurs de risque de covid et du fait que les taux de vaccination globaux dans tous les groupes étaient relativement faibles.

On ne sait pas si les gargarismes et les rinçages nasaux auraient un effet similaire chez les patients pour la plupart vaccinés. Dans cette étude, les chercheurs ont découvert qu’environ 20 pour cent de ceux qui se gargarisaient étaient hospitalisés, contre environ 60 pour cent du taux d’hospitalisation dans le groupe de référence.

De plus, la recherche ne comportait pas de groupe « témoin » placebo en aveugle : c’est-à-dire un groupe d’étude dans lequel certains participants recevaient un traitement alternatif ou aucun traitement du tout.

Matthew Rank, président de la chaire d’allergie, d’asthme et d’immunologie clinique à la Mayo Clinic en Arizona, qui ne faisait pas partie de l’étude, a déclaré que l’absence d’un groupe témoin placebo limite les conclusions qui peuvent être tirées de la recherche. Il a déclaré qu’il ne recommanderait pas encore cette pratique ni pour traiter le covid chez les patients infectés, ni pour le prévenir chez les individus en bonne santé.

“Je ne pense pas que les preuves actuelles soient suffisamment solides pour le recommander en cas d’infection”, a-t-il déclaré. “Bien que les patients puissent choisir de le faire, car le risque est probablement faible en l’essayant.”

Espinoza a reconnu les limites de la recherche, mais a noté qu’il serait difficile d’avoir un véritable groupe témoin placebo car les participants sauraient s’ils se gargarisent avec de l’eau salée.