Se faire virer d’un travail toxique peut toujours être bouleversant

Des histoires toxiques sur la culture du travail parsèment Internet d’histoires de mauvais collègues et de patrons encore pires. Par exemple, le fondateur de la valise Away aurait utilisé Slack pour lob insulte son équipe, notamment en les qualifiant de “mort cérébrale”. Adam Neumann de WeWork a tenu réunions obligatoires le dimanche. Et les conducteurs d’Amazon ont signalé avoir sauté des pauses toilettes et fait pipi dans des bouteilles.

Si vous vous êtes déjà retrouvé dans un lieu de travail qui était nocif pour votre santé mentale, vous savez que cela peut être dévorant. Et si vous avez déjà été licencié d’un travail toxique, vous savez probablement aussi que cela peut être étrangement bouleversant.

“C’est comme être dans une relation toxique qui se termine”, explique Lisa Bobby, psychologue et directrice clinique de Développement de l’auto-assistance et du coaching à Denver, Colorado. “Une personne sera bouleversée et ses amis se diront : “Oh mon dieu, pourquoi.””