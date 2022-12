Se doucher avant de se coucher ? Essayez ces 2 choses pour un meilleur sommeil

Et si je vous disais que la solution à s’endormir plus facilement a été sous votre nez tout le temps? C’est vrai, ne cherchez pas plus loin que votre salle de bain. Des études suggèrent que prendre une douche ou un bain avant de se coucher peut vous aider à vous endormir plus rapidement.

Je ne jure que par les douches nocturnes, même si je dois avertir que n’importe quelle vieille douche ne fera pas l’affaire. Il y a une bonne façon de le faire. La magie derrière les douches au coucher implique le rythme circadien du corps et le processus de thermorégulation. Pour profiter de cette astuce pour dormir, vous devez vous souvenir des deux pièces principales du puzzle : la température et le moment. En gros, il faut le prendre au bon moment et bonne température.

Voici comment utiliser votre douche nocturne pour améliorer votre sommeil.

Douche à l’eau tiède, pas chaude

Ton corps repose sur la thermorégulation pour réguler votre rythme circadien, également connu sous le nom de cycle veille-sommeil. La température interne de votre corps signale au cerveau qu’il est temps de s’endormir. Maintenant, nous ne parlons pas de changements drastiques de la température corporelle — c’est seulement un à deux degrés.

La douche aide le processus. Dans l’eau chaude, la température de votre corps augmente et votre circulation sanguine est stimulée, mais l’augmentation de la circulation sanguine aide la chaleur à s’échapper plus rapidement de votre corps. Cela permet à votre température de baisser après votre sortie.

Une fois que la température de votre corps est abaissée, cela signale à votre cerveau qu’il est temps de frapper les draps. Des études disent de garder votre température de l’eau entre 104 et 109 degrés Fahrenheit pour la meilleure qualité de sommeil. Nous savons que la plupart des gens ne peuvent pas parfaitement réguler la température de leur douche. Une bonne règle de base est l’eau chaude – ni trop chaude ni trop froide.

Les douches à des températures extrêmes ne sont pas une mauvaise habitude à avoir – en fait, les douches chaudes et froides ont leurs avantages. Les douches chaudes peuvent aider apaiser les muscles raides et soulager la congestion nasale. Les douches froides ont été liées à un système immunitaire renforcé. Les températures extrêmes peuvent perturber votre capacité à vous endormir si vous le faites juste avant de vous coucher.

Douche 60 à 90 minutes avant le coucher

L’autre partie que vous devriez considérer est le timing. Les experts disent que 90 minutes avant le coucher est le moment idéal pour obtenir le plus d’avantages, selon un analyse systématique des données de la recherche existante. Votre douche doit durer au moins 10 minutes pour en tirer le maximum d’avantages.

De plus, il n’est pas nécessaire que ce soit une douche. Si les bains moussants sont votre truc, vous obtiendrez toujours le même avantage. En plus d’être relaxant et de vous aider à vous endormir, tremper dans un bain chaud pendant 10 à 15 minutes peut aider à abaisser votre tension artérielle.

Intégrez une douche chaude au moins une heure avant de vous coucher, et terminez votre routine habituelle routine nocturne après votre sortie. Pliez le linge ou mettez des draps propres sur votre lit avant votre douche ; vous voudrez garder les trucs relaxants jusqu’à après votre douche. Essayer postures de yoga apaisantesla lecture ou la tenue d’un journal pour vous aider à vous endormir.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.