« Se diriger vers Wigan, c’était comme aller sur la lune »: comment le plan anglais de deux ans de Roberto Martinez s’est transformé en deux décennies

Roberto Martinez est originaire de la petite ville catalane de Balaguer et a commencé sa carrière avec le Real Saragosse. Ainsi, lorsque Wigan Athletic l’a approché à l’été 1995, il est resté plus qu’un peu confus. Sa première question : où est Wigan ?

En signant à 22 ans, cette décision a forcé Martinez à grandir, une opportunité qu’il ne voulait pas laisser passer. Cependant, il n’avait jamais prévu de rester aussi longtemps loin de son pays d’origine – depuis son départ en 1995, la carrière de l’homme de 49 ans n’a pas encore ramené en Espagne.

Parler à QuatreQuatreDeux à propos du transfert à Wigan, Martinez a eu l’avantage supplémentaire d’être rejoint par ses compatriotes espagnols Jesus Seba et Isidro Diaz, le trio étant rapidement surnommé « les trois amigos ».

« Eh bien, Wigan n’apparaissait pas dans trop de manuels d’espagnol ! J’avais l’anglais dans le cadre de mon diplôme de physiothérapie, mais aller à Wigan, c’était comme aller sur la lune », a déclaré Martinez. FFT. « Ce que nous avons trouvé, c’est cet accueil incroyable de la part de tout le monde dans la ville.

« Je pense que le fait d’être trois a fait une énorme différence, car nous avons pu profiter de l’expérience ensemble. C’était intéressant d’apprécier la façon contrastée de vivre le jeu et de vivre la vie en général. Le club de football et ses supporters en ont fait un déménagement très facile à l’époque. Je me souviens d’avoir quitté la maison et d’avoir dit : « Je vais m’assurer d’apprendre l’anglais et je n’y vais que pour deux ans ».

« Puis, 21 ans plus tard, j’ai déménagé en Belgique, sans parler de retourner en Espagne, et sept ans plus tard, je suis au Portugal. C’est fantastique de pouvoir vivre comme je le voulais, à travers le football. J’ai toujours Je me sentais très curieux de relever de nouveaux défis avec le football et de pouvoir découvrir la vie et des lieux à travers le monde grâce au football. Être curieux aide.

Martinez poursuit en expliquant pourquoi Wigan, une équipe de quatrième niveau à l’époque, voulait faire venir trois joueurs espagnols alors que les importations étrangères n’étaient pas aussi courantes.

« Je pense qu’il est facile maintenant de parler de joueurs étrangers en Premier League, mais en 1995, ce n’était définitivement pas la norme. Tout est né de la vision du propriétaire Dave Whelan. Il a acheté le club et voulait apporter du flair.

« Il avait l’expérience de jouer dans l’armée et de jouer avec beaucoup de soldats étrangers; il s’est rendu compte que tous ces joueurs étaient différents et a apporté quelque chose de côté. C’est exactement ce qu’il voulait à Wigan.

« Il avait des affaires en Espagne et c’est de là que vient la connexion. Il a parlé au manager de JJB en Espagne et lui a demandé s’il y aurait la possibilité d’emmener trois joueurs espagnols à Wigan. Il l’a fait. »

Martinez est arrivé prêt à plonger tête première dans la cuisine que Wigan avait à offrir également, soulignant à quel point il s’est senti le bienvenu dans la ville du Grand Manchester aux côtés de Seba et Diaz.

« J’étais très ouvert d’esprit dès le début ! Évidemment, je venais d’une culture de l’omelette espagnole et je mangeais nos repas de manière traditionnelle – Wigan était un peu différent. J’aimais manger les tartes à la viande et aux pommes de terre. Pour être honnête, J’étais assez ouvert à manger n’importe quel type de tarte.

« Mais mon restaurant préféré était un italien qui s’appelait Milano. Malheureusement, il n’existe plus, mais il appartenait à un Espagnol et en dehors des heures d’ouverture, il cuisinait toutes sortes de plats pour nous trois. Nous avions de très longs repas. J’ai aussi apprécié l’hôtel Wrightington.

« Ce sont les deux endroits où, au lieu de simplement nous nourrir, nous avons pu profiter de l’heure du repas et en apprendre davantage sur la culture anglaise, parler de football et discuter de tout ce qui se passait dans nos vies. »