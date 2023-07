"Se détendre à des fins de…": Experts Slam Rohit, 2e absence ODI de Kohli

Il ne reste que deux mois avant le début de la Coupe du monde ODI 2023, mais la direction de l’équipe indienne apporte des changements dans l’équipe qui ont laissé les fans et les experts déconcertés. L’absence de Virat Kohli et Rohit Sharma de la deuxième équipe ODI contre les Antilles a été un gros casse-tête. De nombreux anciens joueurs de cricket indiens ont trouvé peu de logique dans la décision de la direction, affirmant que le duo avait peu joué au cricket, grâce à leur absence de l’équipe indienne T20I. Par conséquent, la décision de les laisser en dehors du onze de jeu pour le deuxième ODI est déconcertante.

S’exprimant sur Jio Cinema, l’ancien joueur de cricket indien Aakash Chopra a déclaré qu’il n’était pas satisfait de l’expérimentation et estimait que le duo senior n’avait pas besoin de repos pour ce match.

« Je ne sais pas pourquoi Rohit et Virat se sont reposés ; ils n’ont pas beaucoup joué au cricket parce que si vous voyez, après la finale du WTC, il y a eu une pause de trois semaines et il n’y a eu que sept jours de jeu en Inde-WI tests. Après cela, vous jouez un ODI et laissez le suivant. Si vous voulez laisser les T20 de côté, laissez-le. Je veux dire, même si vous ne jouez pas aux T20 cette année, comment cela affectera-t-il quelqu’un parce que nous ne le faisons pas ? avoir le T20 WC cette année. De toute façon, Rohit et Kohli ne figurent pas dans les T20I. Donc, vous vous détendez juste dans le but de vous détendre », a-t-il déclaré.

Un autre ancien frappeur, Abhishek Nayar, estime également que l’équipe la plus forte devrait jouer.

« Je crois que depuis le moment où vous êtes à six ou huit mois d’un grand tournoi, vous devriez jouer avec vos onze les plus forts, à moins qu’il n’y ait une blessure. Jouez avec eux uniquement parce qu’une fois que vous faites cela, tout le monde apprend à connaître les forces et cela vous aidera à faire l’expérience de jouer ensemble dans différentes situations et à apprendre. »

L’ancien stimulateur indien RP Singh a également souligné le rôle de chaque joueur et a déclaré: « Vous devriez connaître votre onze car nous sommes si proches de la Coupe du monde. Au moins, vous devriez connaître les dix joueurs clés et continuer à les jouer. en ce qui concerne le bâton et le bowling, leur rôle devrait être similaire à la façon dont ils sont prêts à les utiliser en Coupe du monde. Donc, si Hardik utilise la nouvelle balle ici, ils doivent penser à l’utiliser pendant la Coupe du monde avec le nouveau balle aussi, au moins pour quelques overs. Mais la question se pose : peut-il avoir un impact avec la nouvelle balle ? Ou avec qui sont les spinners avec lesquels ils iront et des choses comme ça.