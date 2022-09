Eh bien, c’est encore cette période de l’année, la saison des Shed Skins.

Si vous ne me croyez pas, sortez et jetez un coup d’œil. Nous avons versé des coquilles de cigales sur des troncs d’arbres, versé des mues d’araignées dans des toiles près des lumières du porche et versé des peaux de libellules sur des quenouilles. Ces coquilles, mues et peaux sont toutes des exosquelettes coulés, et elles sont littéralement partout.

Réfléchissez à ceci : de nombreuses créatures avec un revêtement extérieur dur – des choses comme les insectes, les araignées et les écrevisses, pour n’en nommer que quelques-unes – ont besoin de muer pour grandir. Cette chrysalide vide que tu as trouvée ? C’était en fait la nymphe recouvrant la chenille produite lorsqu’elle a perdu sa peau pour la dernière fois. Cette araignée, dans le coin de la pièce, que vous pensiez morte ? Il y a de fortes chances que ce ne soit qu’une coquille vide et, quelque part, il y a une araignée plus grande et meilleure qui traîne, peut-être en train de se nourrir – et peut-être se prépare-t-elle à perdre à nouveau.

Exosquelette signifie «squelette extérieur» et fait référence à la couverture extérieure dure qui protège de nombreux animaux qui n’ont pas d’endosquelette, ou «squelette intérieur», comme nous en avons. Le groupe, ou phylum, des animaux avec des exosquelettes est appelé Arthropoda et comprend des crustacés comme les homards et les écrevisses ; les myriapodes comme les mille-pattes et les mille-pattes ; insectes; et les arachnides comme les araignées et les moissonneurs, également connus sous le nom de papa longlegs.

Autrement dit, cela fait beaucoup de bestioles. Une estimation place la quantité d’arthropodes sur notre planète à 85% de la biomasse animale totale de la Terre. Cela signifie que si vous preniez toutes les créatures autour de vous – des baleines bleues géantes et des éléphants d’Afrique aux minuscules fourmis et puces – et que vous les pesiez sur une échelle géante, 85 % de ce poids total seraient des arthropodes. Tout cela s’ajoute à plus d’exosquelettes que vous ne pouvez secouer un guide de terrain.

La plupart de ces revêtements contiennent de la chitine, une substance dure et semi-transparente qui protège l’intérieur d’un arthropode de la même manière que les chaussures protègent vos pieds. Dans votre cas, lorsque vos pieds grandissent, il est temps d’acheter des chaussures plus grandes. Dans le cas des arthropodes, la croissance signifie qu’il est temps de se débarrasser.

Le processus de perte de peau porte de nombreux noms différents, selon le degré de technicité que vous souhaitez obtenir. Un autre mot pour cela est la mue, et le mot scientifique sophistiqué est ecdysis (l’accent est mis sur le “ec”). La plupart des arthropodes muent plusieurs fois au cours de leur croissance de juvénile à adulte. Certains consomment les restes de l’abri, également appelés exuvies, pour recycler les protéines et les polysaccharides qu’il contient, mais beaucoup ne le font pas.

L’ecdysis comporte plusieurs étapes. Pour commencer, l’arthropode arrête généralement de manger et cherche un refuge sûr dans lequel continuer. Pendant ce temps, à l’intérieur de l’organisme, son exosquelette existant commence à se séparer du nouveau qui se forme en dessous. Les enzymes se mettent au travail, digérant les couches internes de l’ancien revêtement et aidant à la séparation.

Lorsque le nouvel exosquelette est presque prêt, la créature, qui a été naturellement inactive tout au long du processus, commence à bouger très légèrement. Ce mouvement combiné à une augmentation de la pression du fluide provoque la formation d’une fissure, généralement le long du dos, près de la tête. Finalement, avec ce qui doit être un effort monumental, le petit gars sort en rampant, juste un peu plus grand qu’il ne l’était auparavant.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. A ce stade ténéral, l’individu est extrêmement vulnérable, car il ne peut pas vraiment ramper, sauter ou voler. Ce qui complique les choses, c’est le fait que les organismes ténéraux sont, eh bien, tendres – pas d’ailes croquantes ou de coquille croustillante pour gâcher un repas autrement succulent et riche en protéines. (Pensez à décortiquer et à manger des crevettes, déjà décortiquées.) Avec une mobilité limitée et des prédateurs tout autour, une bonne couverture ou un bon camouflage est essentiel.

Après quelques heures cependant, le nouveau revêtement est suffisamment dur et la bestiole peut reprendre ses activités normales. Il avance, laissant derrière lui sa peau muée. Et c’est là que vous intervenez. Avez-vous déjà pris le temps d’apprécier les détails complexes d’un exosquelette récemment déposé ? Si vous regardez attentivement, peut-être même utilisez une loupe, vous pourrez voir toutes sortes de structures étonnantes – pièces buccales, couvre-yeux, antennes, coussinets d’ailes et même, sur certaines espèces, les spiracles ou trous de respiration, le long du abdomen.

Coquillages de cigales, mues d’araignées, hangars d’écrevisses – ils sont tous là, attendant d’être découverts. Comme les journées ensoleillées et les températures chaudes, elles font partie du plaisir qui accompagne ces derniers jours d’été.

C’est une période de l’année que les amoureux de la nature attendent avec impatience. En fait, à certains égards, c’est un peu comme Noël alors que nous cherchons des cadeaux laissés sur les pierres, les murs et l’écorce des arbres. De ma cour à la vôtre, Joyeuses Fêtes !