"Se demander pourquoi...": Ghulam Nabi Azad sur les rapports de retour au Congrès

Le politicien de haut rang et chef du parti démocrate progressiste Azad nouvellement formé, Ghulam Nabi Azad, a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait aucune intention de revenir au Congrès avec lequel il avait rompu son association de 52 ans plus tôt cette année.

S’adressant au PTI, le politicien vétéran qui a été ancien ministre de l’Union et ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, a déclaré que des rapports suggérant son retour dans le grand vieux parti sont plantés par certains dirigeants investis du Congrès et qu’il n’y avait aucune vérité en eux.

“Je n’ai jamais parlé à aucun dirigeant du Congrès et personne ne m’a appelé non plus. Je me demande donc pourquoi ce genre d’histoires est planté dans les médias”, a déclaré M. Azad.

M. Azad a déclaré que ces tentatives avaient été faites par les dirigeants du Congrès pour créer un sentiment d’incertitude au sein des cadres de son parti et les démoraliser.

“Quoi qu’il arrive, nous en sortirons plus forts”, a-t-il déclaré.

M. Azad, qui a été chef de l’opposition à Rajya Sabha, a déclaré: “Je ne me suis livré à aucune injure avec qui que ce soit. Quoi que j’avais à dire, je l’ai clairement indiqué dans ma lettre de démission. Après cela, je suis sur mon propre chemin vers servir les gens qui m’ont accordé leur confiance.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il rejoindrait le Bharat Jodo Yatra dirigé par Rahul Gandhi lorsqu’il entrerait au Jammu-et-Cachemire le mois prochain, M. Azad a déclaré: “Je n’ai pas un tel plan. J’ai les mains pleines de mon propre travail.”

