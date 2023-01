Se débarrasser du travail à distance prendra plus qu’un ralentissement

La situation de travail à distance la plus courante, selon la SWAA et un certain nombre d’autres enquêtes, est désormais le travail hybride, les employés passant quelques jours au bureau et certains travaillant à distance. Les entreprises, les industries et les situations individuelles varient considérablement en fonction des préférences et de la faisabilité du travail à distance, mais en moyenne, les deux parties ont des idées similaires sur la durée idéale à passer au bureau.

Dans l’enquête SWAA de décembre, les travailleurs capables de faire leur travail à domicile ont déclaré qu’ils préféraient travailler à distance environ 2,8 jours par semaine. Leurs employeurs prévoyaient de leur permettre de travailler à domicile environ 2,3 jours par semaine. Ce n’est pas un grand écart dans les attentes.

Il y a des raisons évidentes pour lesquelles les employés disent aimer travailler à distance : ils veulent éviter le temps et les coûts des déplacements ; ils se concentrent mieux sans bavardage au bureau ; ils estiment qu’il est préférable pour leur bien-être d’être à la maison. Lorsque McKinsey, le cabinet de conseil, a interrogé 12 000 demandeurs d’emploi l’année dernière sur les raisons pour lesquelles ils cherchaient un nouvel emploi, le “travail flexible” est arrivé juste derrière “un salaire ou des heures plus élevés” et “de meilleures opportunités de carrière”.

Ce qui est souvent passé sous silence – et l’une des raisons pour lesquelles certains économistes pensent qu’une récession aurait peu d’impact sur le changement des modalités de travail – c’est que permettre aux employés de travailler en dehors du bureau peut également profiter aux entreprises.

Dans une enquête menée par ZipRecruiter, le site de recherche d’emploi, les demandeurs d’emploi ont déclaré en moyenne qu’ils accepteraient une réduction de salaire de 14 % pour pouvoir travailler à distance.

Alors que le marché du travail reste solide, l’économie ralentit et les entreprises cherchent des moyens de valoriser leurs emplois sans augmenter les salaires. Et beaucoup d’entre eux disent qu’ils utilisent le travail à distance pour le faire.

“Ce n’est pas qu’il n’y aura pas de perte de pouvoir de négociation pour les travailleurs”, a déclaré Steven Davis, professeur à l’Université de Chicago et co-auteur de la SWAA. “C’est juste que de nombreux employeurs ont leurs propres raisons indépendantes de penser que le passage, le passage partiel, au travail à distance leur est également bénéfique.