De multiples épisodes d’alimentation sanguine par les moustiques réduisent la période d’incubation des parasites du paludisme et augmentent le potentiel de transmission du paludisme, selon une étude. Étant donné que les moustiques se nourrissent de sang plusieurs fois dans des milieux naturels, les résultats publiés dans la revue PLOS Pathogens suggèrent que l’élimination du paludisme peut être beaucoup plus difficile que ne le suggèrent les expériences précédentes, qui impliquent généralement un seul repas de sang.

Le paludisme reste une maladie dévastatrice pour les régions tropicales et subtropicales. En milieu naturel, le moustique femelle Anopheles Gambiae, principal vecteur du paludisme, se nourrit de sang plusieurs fois au cours de sa vie. Un comportement aussi complexe est régulièrement négligé lorsque les moustiques sont infectés expérimentalement par des parasites du paludisme, ce qui limite notre capacité à décrire avec précision les effets potentiels sur la transmission.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné comment une alimentation supplémentaire en sang affecte le potentiel de développement et de transmission des parasites du paludisme à Plasmodium falciparum chez An. Femelles gambiennes. « Nous voulions saisir le fait que, dans les régions endémiques, les moustiques vecteurs du paludisme se nourrissent de sang environ tous les 2-3 jours », a déclaré W. Robert Shaw de la Harvard TH Chan School of Public Health aux États-Unis.

« Notre étude montre que ce comportement naturel favorise fortement le potentiel de transmission des parasites du paludisme, de manière jusqu’alors méconnue. »

Les résultats ont montré qu’une alimentation sanguine supplémentaire trois jours après l’infection par P. falciparum accélère la croissance du parasite du paludisme, raccourcissant ainsi la période d’incubation nécessaire avant que la transmission à l’homme puisse se produire.