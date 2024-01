Se curer le nez augmente-t-il vraiment le risque de démence ?

Quel que soit notre âge, nous nous curons tous le nez.

Cependant, si les gros titres du monde entier en sont un signe, cette habitude pourrait augmenter votre risque de maladie d’Alzheimer, la forme de démence la plus courante.

Un reportage international dit:

« PREUVE EFFRAYANTE » Comment une habitude courante pourrait augmenter votre risque de maladie d’Alzheimer et de démence

Un autre couru avec:

Le risque de maladie d’Alzheimer augmente en se curant le nez et en s’arrachant les cheveux, prévient une étude

Un article de presse australien je n’ai pas pu résister à un jeu de mots:

Se curer le nez pourrait-il conduire à la démence ? Des chercheurs australiens s’y penchent.

Pourtant, si nous examinons l’étude de recherche à l’origine de ces reportages, nous n’avons peut-être pas besoin de nous inquiéter autant. Les preuves reliant le curetage du nez au risque de démence sont encore peu concluantes.

Qu’est-ce qui a motivé ces gros titres ?

Des chercheurs du Queensland ont publié leur étude en février 2022 dans la revue Scientific Reports.

Cependant, les résultats n’ont été largement rapportés dans les médias que huit mois plus tard environ, à la suite d’un communiqué de presse de l’Université Griffith fin octobre.

Le communiqué de presse avait un titre similaire aux multiples articles de presse qui ont suivi :

Une nouvelle recherche suggère que se curer le nez pourrait augmenter le risque de maladie d’Alzheimer et de démence

Le communiqué de presse indique clairement que la recherche a été menée sur des souris et non sur des humains. Mais il cite un chercheur qui a décrit les preuves comme « potentiellement effrayantes » également pour les humains.

Ce que l’étude a fait

Les chercheurs voulaient en savoir plus sur le rôle de Chlamydia pneumoniae bactéries et maladie d’Alzheimer.

Ces bactéries ont été trouvées dans le cerveau de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, bien que Les études ont été achevés plus de il y a 15 ans.

Cette espèce bactérienne peut provoquer des infections respiratoires telles que la pneumonie. Il ne faut pas la confondre avec l’espèce chlamydia qui provoque des infections sexuellement transmissibles (c’est-à-dire C. trachomatis).

Les chercheurs se sont intéressés à savoir où C. pneumoniae est allé, à quelle vitesse il s’est déplacé du nez au cerveau et si la bactérie créerait une caractéristique de la maladie d’Alzheimer trouvée dans le tissu cérébral, la protéine β amyloïde.

Ils ont donc mené une petite étude sur des souris.

Les chercheurs ont injecté C. pneumoniae dans le nez de certaines souris et comparé leurs résultats à ceux d’autres souris qui ont reçu une dose d’eau salée à la place.

Ils ont ensuite attendu un, trois, sept ou 28 jours avant d’euthanasier les animaux et examiné ce qui se passait dans leur cerveau.

Ce que l’étude a révélé

Sans surprise, les chercheurs ont détecté davantage de bactéries dans la partie du cerveau la plus proche du nez chez les souris ayant reçu la dose infectieuse. Il s’agissait de la région olfactive du cerveau (impliquée dans le sens de l’odorat).

Les souris auxquelles on a injecté la bactérie dans le nez présentaient également des amas de protéine β amyloïde autour de la bactérie.

Souris n’ayant pas reçu la dose aussi avaient la protéine présente dans leur cerveau, mais elle était plus dispersée. Les chercheurs n’ont pas comparé quelles souris contenaient plus ou moins de protéines.

Enfin, les chercheurs ont découvert que les profils génétiques liés à la maladie d’Alzheimer étaient plus abondants chez les souris 28 jours après l’infection que sept jours après l’infection.

Comment doit-on interpréter les résultats ?

L’étude ne mentionne pas réellement le fait de se curer le nez ou de s’arracher les poils du nez. Mais le communiqué de presse cite l’un des chercheurs en disant ce n’était pas une bonne idée car cela pourrait endommager le nez :

Si vous endommagez la muqueuse du nez, vous pouvez augmenter le nombre de bactéries pouvant pénétrer dans votre cerveau.

Le communiqué de presse suggérait que vous pourriez protéger votre nez (en ne vous cueillant pas) et ainsi réduire votre risque de maladie d’Alzheimer. Encore une fois, cela n’a pas été mentionné dans l’étude elle-même.

Au mieux, les résultats de l’étude suggèrent une infection par C. pneuomonie peut se propager rapidement au cerveau – chez la souris.

Jusqu’à ce que nous ayons des études plus définitives et plus robustes chez l’homme, je dirais que le lien entre le curetage du nez et le risque de démence reste faible. – Joyce Siette

Examen aveugle par les pairs

Se curer le nez est une pratique humaine courante qui dure toute la vie. Neuf personnes sur dix admettre l’avoir fait.

À l’âge de 20 ans, environ 50 % des personnes avoir des preuves de C. pneumoniae dans leur sang. Ce chiffre atteint 80 % chez les personnes âgées de 60 à 70 ans.

Mais ces facteurs sont-ils liés ? L’un provoque-t-il l’autre ?

L’étude derrière ces reportages médiatiques soulève des points intéressants sur C. pneumoniae dans la cavité nasale et son association avec des dépôts de protéine β amyloïde (plaques) dans le cerveau de souris – et non d’humains.

Nous ne pouvons pas supposer que ce qui se passe chez la souris s’applique également aux humains, pour plusieurs raisons.

Alors que C. pneumoniae des bactéries peuvent être plus commun chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à apparition tardive, l’association avec les plaques amyloïdes caractéristiques de l’étude sur la souris ne signifie pas nécessairement que l’une provoque l’autre.

Les souris ont également été euthanasiées au maximum 28 jours après l’exposition, bien avant qu’elles n’aient eu le temps de développer une quelconque maladie. De toute façon, c’est peu probable, car les souris ne contractent pas naturellement la maladie d’Alzheimer.

Même si les souris peuvent accumuler les plaques associées à la maladie d’Alzheimer, elles ne pas afficher les problèmes de mémoire observés chez les gens.

Certains chercheurs ont également avancé que les dépôts de protéines amyloïdes β chez les animaux sont différents de ceux des humains et que, par conséquent, pourrait ne pas convenir en comparaison.

Alors quel est le verdict ?

Il est utile d’examiner les facteurs de risque de développer la maladie d’Alzheimer.

Mais suggérer de se curer le nez, ce qui introduit C. pneumoniae dans l’organisme, peut augmenter le risque de maladie d’Alzheimer chez l’homme – d’après cette étude – est une mesure excessive. –Mark Patrick Taylor

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.