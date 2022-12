Se connecter avec votre enfant intérieur à travers l’art – Samsung Global Newsroom

Samsung Art Store est un service remarquable pour The Frame, le téléviseur lifestyle primé qui offre aux téléspectateurs de nouvelles façons de profiter des œuvres d’art dans le confort de leur foyer. La plate-forme d’abonnement à l’art donne accès à une vaste gamme d’œuvres d’art, donnant aux utilisateurs le pouvoir de transformer leur salon en leur propre galerie d’art personnelle.

Hyun Kim travaille comme artiste depuis 20 ans depuis qu’il a fait ses débuts en tant qu’illustrateur de livres pour enfants. Son tableau le plus célèbre, “Gooly Gooly Friends”, est connu pour ses adorables animaux aux couleurs vibrantes et une sensation de chaleur. Inspiré de ses expériences quotidiennes, le travail de Kim est ludique et joyeux et plaît autant aux enfants qu’aux adultes.

Samsung Newsroom a rencontré Kim pour parler de la façon dont ses œuvres d’art réconfortantes peuvent transformer nos vies monotones en doux contes de fées.

Q : La collaboration avec Samsung Art Store s’est concentrée principalement sur les personnages joyeux et charmants de “Gooly Gooly Friends” et a été extrêmement populaire parmi les utilisateurs. Quelles œuvres exposez-vous sur l’Art Store cette fois-ci et pourquoi ?

La plupart des œuvres précédentes affichées sur l’Art Store étaient des images de personnages simples et lumineuses.

En tant qu’illustratrice de livres pour enfants, je fais toujours de mon mieux pour dépeindre le monde tel qu’il est vu à travers les yeux des enfants. C’est pourquoi beaucoup ont dit que mon travail rappelait des souvenirs d’enfance.

J’ai réalisé que les gens aiment non seulement un monde pur et délicieux comme celui de leur enfance, mais aussi des images sereines qui sont tout aussi percutantes et esthétiques. Récemment, j’ai élargi mon processus pour inclure également la perspective d’un public adulte. Je crois que chacun a son propre enfant intérieur, et je considère quel monde ce petit enfant voudrait voir lorsqu’il choisit un sujet artistique.

J’espère que la joie de l’art pourra rajeunir n’importe quel membre de la famille, pas seulement les jeunes enfants.

Q : Quels sont les avantages d’afficher de l’art numériquement sur un écran ?

L’art numérique permet au public d’accéder aux œuvres d’art à tout moment et n’importe où. Ainsi, son plus grand avantage réside dans sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes pièces en fonction de leurs émotions ou pour remplir un certain objectif. Ce petit changement peut également rendre tout leur espace complètement différent.

Je pense que The Frame est le meilleur écran pour mon travail et d’autres œuvres d’art numérique, car son incroyable qualité d’image affiche les couleurs détaillées et capture les textures uniques.

Q : Avec les progrès technologiques, la façon dont nous expérimentons et consommons les œuvres d’art évolue. Quel est le rôle de l’Art Store ?

L’Art Store aide les utilisateurs à accéder facilement et confortablement à l’art dans leur vie quotidienne tout en offrant aux artistes moins connus du monde entier la possibilité de présenter leur travail à de nouveaux publics. De plus, l’Art Store sert de galerie à la maison où chacun peut admirer des chefs-d’œuvre de divers musées populaires.

J’espère que l’Art Store continuera à développer ce cercle vertueux où les artistes et le public peuvent coexister et en bénéficier.

Q : Quelles sont les trois pièces que vous recommanderiez aux utilisateurs d’afficher dans l’Art Store ?

“Joyeux Noël” peut être affiché à côté du décor de Noël dans sa maison pour le rendre encore plus festif en décembre. J’expose souvent les oeuvres d’autres artistes dans mon salon, mais pour décembre, j’ai choisi “Joyeux Noël” pour rafraîchir l’ambiance générale.

En avril dernier, j’ai fait un voyage en solo sur l’île de Jeju. J’ai passé tellement de temps à me promener lentement dans la forêt. Un jour, j’ai vraiment senti la Forêt de Guérison me réconforter par son profond silence, et j’ai ressenti l’incroyable énergie de la nature.

« Redwoods » est la première œuvre que j’ai dessinée après mon voyage. Cela me rappelle toujours ce moment impressionnant et excitant.

“Waiting Xmas” est une peinture sombre avec des sujets plus denses. Le style est différent de mes œuvres d’art traditionnelles, qui consistent en des couleurs de base vibrantes et des personnages adorables. “Waiting Xmas” montre l’excitation de se préparer à Noël dans un hiver calme aux couleurs achromatiques.

Q : Quel est ton futur objectif en tant qu’artiste ?

Samsung Art Store a permis l’exposition mondiale de mon travail. L’autre jour, une personne de l’autre bout du monde a dit que mon travail lui apportait un grand réconfort pendant une période difficile. J’ai aussi entendu dire que de nombreux enfants voient mon travail tous les jours. Comment est-ce merveilleux?

J’ai hâte de continuer à travailler avec l’Art Store pour influencer positivement les autres à travers l’art.

Pour voir plus d’œuvres d’art de Hyun Kim, rendez-vous dans la collection Tonybunny de l’Art Store.