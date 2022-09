Se concentrer sur tous les aspects du jeu, déclare le défenseur du hockey Amit Rohidas

Le défenseur de l’équipe indienne de hockey masculin Amit Rohidas a joué un rôle déterminant dans l’exploit de l’Inde qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 qui se sont tenus récemment.

Le défenseur de 29 ans pense qu’il lui reste encore beaucoup à améliorer avant une saison chargée.

« L’année dernière, c’était le bronze aux Jeux olympiques et cette année, une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth, donc ça a été un voyage merveilleux jusqu’à maintenant. J’ai eu beaucoup de chance de représenter mon pays et de remporter des médailles sur les plus grandes scènes. Je pense qu’il y a encore un long chemin à parcourir et il y a beaucoup à apprendre et à améliorer avant une saison chargée », a déclaré Amit.

L’équipe indienne s’est inclinée 0-7 contre l’Australie lors de la finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. Réfléchissant à la campagne, Amit a déclaré: «Nous avons plutôt bien fait dans l’ensemble du tournoi, mais je pense que nous aurions pu faire mieux en finale. Nous avons fait quelques erreurs et raté l’exécution de nos plans, mais il ne sert à rien de ressasser le passé. Nous nous concentrons sur les enseignements que nous avons tirés de ce match et sur notre campagne globale.

L’équipe indienne se prépare actuellement pour les prochains matchs de la FIH Men’s Hockey Pro League 2022/23 contre la Nouvelle-Zélande et l’Espagne, qui doivent débuter le 28 octobre à Odisha.

S’exprimant sur la concentration de l’équipe au camp de SAI, à Bengaluru, Amit a déclaré que l’équipe se concentrait sur tous les aspects du jeu.

« Après être revenus au camp, nous avons fait une introspection de nos performances aux Jeux du Commonwealth et avons commencé l’entraînement avec une nouvelle approche. De la défense à la finition en passant par notre forme physique, nous nous concentrons actuellement sur tous les aspects du jeu », a-t-il déclaré.

Amit, qui a également dirigé l’équipe lors de la saison précédente de la FIH Hockey Pro League, a ajouté : « Nous attendons avec impatience une nouvelle saison de la FIH Hockey Pro League. C’est un nouveau défi et une nouvelle opportunité pour nous. Nous jouerons nos matchs d’ouverture à domicile, nous aimerions donc en profiter et faire un bon début de saison, ce qui nous aidera éventuellement à nous préparer pour la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023. »

Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar – Rourkela aura lieu le 8 septembre à Bhubaneswar. Exprimant son enthousiasme, le joueur de Sundargarh, Odisha a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis du tirage au sort de la poule de la Coupe du monde. Cela veut aussi dire que l’événement phare n’est plus très loin, il nous reste quelques mois pour nous préparer.

«Nous devrons bien nous préparer et donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe qui nous affronterons en Coupe du monde. L’accent sera mis sur nous-mêmes. C’est une merveilleuse opportunité pour nous de jouer le prestigieux événement à domicile devant nos fans pour la deuxième fois consécutive, et nous voulons être pleinement préparés pour cela », a-t-il conclu.

L’équipe indienne de hockey masculin disputera ses matchs de la FIH Hockey Pro League 2022/23 contre la Nouvelle-Zélande et l’Espagne entre le 28 octobre et le 6 novembre.

