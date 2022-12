Se concentrer sur les points positifs pour l’Angleterre à la Coupe du monde

Alors que l’Angleterre a scellé sa position dans les 16 derniers de la Coupe du monde de cette année en battant le Pays de Galles, certains points positifs ont revigoré l’optimisme des fans. Les principaux points de discussion après la victoire 3-0 qui a renvoyé l’attaquant du LAFC Gareth Bale et ses compatriotes du Qatar, se sont concentrés sur l’inclusion de Marcus Rashford et Phil Foden.

Ces commentaires étaient certainement justifiés aussi. Les deux n’ont joué que des morceaux dans l’équipe de Gareth Southgate au cours des deux premiers matchs. Foden et Rashford ont tous deux été remplacés en seconde période lors de la démolition 6-2 de l’Iran. Le joueur de Manchester United a eu un impact immédiat. Il a marqué le cinquième but du match de l’Angleterre. Sa récompense a été 12 minutes supplémentaires en tant que remplaçant lors du match nul 0-0 avec les États-Unis. Pendant ce temps, Foden est resté sur le banc.

Cependant, avant le choc contre le Pays de Galles, ils ont tous deux été placés dans la ligne de départ avec un effet dévastateur. Rashford a marqué deux fois, ses buts étant pris en sandwich de part et d’autre du premier but de Foden en Coupe du monde pour son pays. Oui, l’Angleterre peut bien défendre, comme le montre cette impasse avec les États-Unis. Mais ils ont montré, en tant que meilleurs buteurs jusqu’à présent, qu’ils sont une équipe plus efficace lorsqu’ils jouent sur le pied avant.

Il n’est pas surprenant que les deux joueurs aient fait leur marque. Après tout, leurs performances en Premier League anglaise cette saison ont été impressionnantes. Rashford semble être de retour à son meilleur niveau, marquant neuf buts pour son club avant de se rendre au Qatar. Quant à Foden, il fait partie intégrante des plans de Pep Guardiola. Il semble être un rouage clé dans la tentative de City non seulement de remporter à nouveau la Premier League, mais aussi de trouver un premier titre en UEFA Champions League.

Le Sénégal n’est pas une surprise

Les deux joueurs seront essentiels pour Southgate alors qu’ils cherchent à progresser au-delà du Sénégal en huitièmes de finale dimanche. La nation africaine cherche à se qualifier pour sa troisième visite finale de la Coupe du monde, une visite inoubliable et au moins à atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois de son histoire. Leur manager, Aliou Cissé, semble avoir ravivé le type d’esprit d’équipe qu’il ressentait en 2002. L’impact de Cissé sur les Lions de la Teranga au Japon et en Corée du Sud, les a aidés à vaincre la France, alors tenante de la Coupe du monde, par une marge de 1-0.

Son équipe a maintenant des échos de cette équipe d’il y a 20 ans. Dans la défense de Cissé, il y a ceux qui ont la qualité pour endiguer la marée offensive que possède l’Angleterre. Le défenseur central de Chelsea Kalidou Koulibaly débute aux côtés d’Abdou Diallo au cœur de la défense. Diallo est un joueur qui a eu un impact considérable en Bundesliga pour Dortmund, le champion de France Paris Saint Germain et récemment le RB Leipzig.

De plus, le Sénégal joue un milieu de terrain avec deux joueurs assis au fond lorsqu’ils sont hors de possession. Par conséquent, les hommes de Southgate devront certainement travailler dur pour dépasser les Africains.

Les points positifs pour l’Angleterre à la Coupe du monde 2022

C’est là que les pieds rapides et la vision de Rashford et Foden pourraient être la clé pour ouvrir une voie vers les quarts de finale pour l’Angleterre. Les capacités de Rashford peuvent être utilisées dans des situations de coup franc, comme il l’a prouvé contre le Pays de Galles et la capacité de Foden à trouver de l’espace tout en étant étroitement marqué peut également devoir être sollicitée. Laissant Declan Rice et Jude Bellingham être les vainqueurs du ballon et donnant le ballon à Rashford et Foden pour marquer ou aider le but potentiellement décisif du match.

Les résultats passés sont bons pour les Three Lions. Ils n’ont jamais perdu contre des adversaires africains en Coupe du monde lors de sept rencontres précédentes. Bien que ce ne soit pas si simple. L’Angleterre n’a remporté la victoire que par plus d’un but en une seule occasion. Trois de ces sept matches contre des adversaires africains se sont soldés par des matchs nuls et vierges.

L’histoire du passé nous le dit sans doute, alors que l’Angleterre regorge de confiance, elle a encore besoin de toutes les compétences et de la ruse de Rashford et Foden pour avoir une chance de surmonter leur prochain obstacle sur la route de la victoire à Qatar 2022.