Se concentrer sur les objectifs climatiques de 2030 est une mauvaise approche

Vinod Khosla, co-fondateur et propriétaire de Khosla Ventures LLC, lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à Menlo Park, Californie, États-Unis, le mercredi 11 mai 2022. Khosla, dont les investissements dans la technologie américaine l’ont fait un milliardaire, prédit que le pays sera bientôt dans une “guerre techno-économique” avec la Chine qui durera deux décennies. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

SEATTLE — Vinod Khosla, le fondateur de la société de capital-risque de la Silicon Valley Khosla Venturesaffirme que 2040 est l’objectif le plus important dans la lutte contre le changement climatique que 2030. Khosla, qui est actuellement vaut plus de 5 milliards de dollars selon Forbesa fait cette affirmation lors du premier Breakthrough Energy Summit à Seattle la semaine dernière. “Si nous essayons de réduire le carbone d’ici 2030, nous serons bien moins bien lotis que si nous fixons l’objectif de réduction à 2040”, a déclaré Khosla à un public de participants à la conférence. C’est parce que Khosla, qui a cofondé la société de matériel informatique Sun Microsystems en 1982 et a passé 18 ans dans une société de capital-risque Kleiner Perkins, est intéressé par les gros paris. De même, en juillet 2020, Khosla a publié un post moyen affirmant qu’une douzaine de leaders ambitieux et catalyseurs transformeraient l’espace climatique plus qu’une centaine de leaders moins transformationnels. Khosla était sur scène avec John Doerr, un autre investisseur qui, comme Khosla, a investi très tôt dans la technologie climatique à partir du début des années 2000, puis a vu bon nombre de ces entreprises dites Clean Tech 1.0 s’éteindre. Collectivement, les sociétés de capital-risque ont investi plus de 25 milliards de dollars dans des entreprises de technologie climatique entre 2006 et 2011 et ont ensuite perdu plus de la moitié de leur argent, selon un article du Massachusetts Institute of Technology. L’effondrement des investissements a découragé les investisseurs et le secteur s’est pratiquement tari pendant quelques années.

Vinod Khosla et John Doerr prennent la parole sur scène lors du Breakthrough Energy Summit à Seattle le mardi 18 octobre. CNBC Chat Clifford

Doerr était plus optimiste quant au potentiel de changement itératif que Khosla. “Nous avons besoin de plus de technologies économiques à présent déployé à présent“, a déclaré Doerr sur scène. Mais Khosla a doublé son point de vue selon lequel 2040 est la date limite la plus conséquente. “Les gens qui pensent que nous avons la technologie sont un vœu pieux. Nous pouvons déployer les technologies actuelles. Je ne dis pas de ralentir, mais nous avons besoin de percées”, a déclaré Khosla. “Et si nous plaçons une fenêtre à court terme sur toutes les percées et que nous nous concentrons sur 2030, nous serons pires en réalité, même si j’aimerais que ce ne soit pas vrai… Ce dont nous avons besoin et ce que nous sommes susceptibles d’obtenir, c’est Et 2040 est le bon objectif à fixer. Le point de vue de Khosla est iconoclaste dans l’espace climatique. En avril 2021, le président Joe Biden a annoncé que le Les États-Unis visent réduire la pollution nette par les gaz à effet de serre d’ici 2030 en 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005dans le but ultime d’avoir une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050. “Nous prévoyons à la fois un sprint à court terme jusqu’en 2030 qui maintiendra 1,5 degré Celsius à portée de main et un marathon qui nous mènera à la ligne d’arrivée et transformera la plus grande économie du monde en une économie florissante, innovante, équitable, et juste un moteur d’énergie propre de net-zéro – pour un monde net-zéro”, a déclaré Biden dans Glasgow, Ecosse, en novembre lors du sommet COP26. Le séminal des Nations Unies Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques publié en avril déclare que pour avoir un espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, la quantité de réchauffement global qui a été codifiée dans l’Accord de Paris sur le climat, les gaz à effet de serre doivent culminer avant 2025 et être réduits de 43% d’ici 2030. Le méthane devrait être réduit d’un tiers, selon le rapport.

Pourquoi Khosla pense que les objectifs à court terme sont une erreur