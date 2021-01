Se concentrer sur la crise de la garde d’enfants en Amérique pourrait aider les démocrates à remporter les prochaines élections

Les Géorgiens attendent de voter lors du premier jour de vote anticipé lors du double second tour du Sénat américain de l’État le 14 décembre 2020, au parc des expositions du comté de Gwinnett à Atlanta. | Tami Chappell / AFP via Getty Images

Comment la prestation de soins est devenue un enjeu électoral en Géorgie – et au-delà.

Les aidants naturels en Amérique connaissent un épuisement professionnel en plus de l’épuisement professionnel.

Des millions d’enfants fréquentent l’école à distance, les garderies risquent de fermer et de nombreuses maisons de retraite sont devenues dangereuses pour les résidents et le personnel. Obtenir des soins abordables et de haute qualité pour les enfants, les aînés et les autres personnes qui en ont besoin a toujours été une lutte pour les familles américaines. Mais avec l’arrivée de la pandémie, la situation s’est encore aggravée.

«Si vous ne vivez pas personnellement de crise de soins, vous connaissez probablement quelqu’un qui l’est», a déclaré Lisa Guide, cofondatrice du Women Effect Action Fund (WEAF), un groupe travaillant sur des questions liées à l’égalité des sexes et à la justice économique. .

Ajoutez au fait que de nombreux travailleurs de la santé gagnent des salaires de pauvreté – et sont maintenant confrontés au risque de Covid-19 au travail – et vous avez un problème qui affecte des millions d’Américains. C’est un modèle autour duquel ils peuvent se rallier – et qui pourrait gagner des élections. En fait, cela a peut-être aidé les démocrates à rendre le Sénat bleu mercredi.

Avant le second tour en Géorgie, la WEAF a parrainé une campagne de prospection qui a vu des volontaires frapper à la porte d’environ 50 000 électeurs. Ils ont eu une oreille attentive, a déclaré Guide, alors que les électeurs faisaient part de leurs préoccupations concernant la fermeture des garderies et les factures de garde d’enfants qui coûtaient plus qu’un paiement hypothécaire mensuel. Guide et d’autres pensent que ces questions ne feront que définir davantage les élections dans les années à venir.

La disponibilité des soins «devient de plus en plus essentielle à la santé et au bonheur de base de la famille américaine», a déclaré Guide. C’est un concept que les dirigeants doivent prendre à cœur – et un message gagnant pour les candidats en 2022 et au-delà.

Les sondages montrent que les questions de soins étaient importantes en novembre. Les avocats se sont donc penchés sur eux en Géorgie.

Même s’il est clair depuis un certain temps que les systèmes américains de soins aux enfants et aux personnes âgées sont gravement endommagés, ces problèmes n’ont pas toujours été au centre de la saison électorale. Cela a commencé à changer à l’approche de 2020, lorsque la sénatrice Elizabeth Warren a fait de la garde d’enfants universelle un élément clé de sa campagne présidentielle. Lorsque l’ancien vice-président Joe Biden est devenu le candidat démocrate, il s’est inspiré de certains aspects de sa proposition d’annoncer son plan de soins, qui fournirait des subventions aux familles pour les aider à payer la garde d’enfants et à augmenter les salaires des soignants, entre autres réformes.

Biden a été félicité par de nombreux progressistes pour avoir établi un lien clair entre le travail de soins et la santé de l’économie et de la société en général. «Lorsque nous parlons généralement de packages d’emplois, il y a une forte pression sur les emplois prêts à l’emploi», a-t-il déclaré dans un discours de juillet 2020. «Mais c’est ce que sont les emplois de soins. … Les ouvriers sont prêts maintenant. Ces emplois peuvent être pourvus maintenant. Permettre à des millions de personnes, principalement des femmes, de retourner au travail maintenant. »

Et ce genre de message a résonné auprès des électeurs. Dans un sondage mené en novembre pour la WEAF dans 10 États du champ de bataille, les électeurs se sont concentrés sur les problèmes d ‘«économie des soins» tels que la garde d’enfants, les soins aux personnes âgées et les congés payés ont soutenu Biden par rapport à Donald Trump avec une marge de 24 points de pourcentage, de 61% à 37%. Pendant ce temps, 54% des électeurs de l’économie de soins ont soutenu Hillary Clinton en 2016, selon le sondage, contre 40% qui ont soutenu Trump. Les électeurs de banlieue, en particulier, ont fortement soutenu le programme de soins de Biden, bien qu’il ait également attiré le soutien des électeurs ruraux et urbains.

«Il est clair que courir sur les questions d’économie de soins était essentiel à la victoire de Biden», a écrit le sondeur Jill Normington dans une note annonçant les résultats.

Avant le second tour du Sénat américain le 5 janvier, la WEAF a transmis ce message en Géorgie, où elle a soutenu un programme de prospection parlant spécifiquement des problèmes de soins avec les électeurs inscrits dans la banlieue d’Atlanta – dont beaucoup étaient impatients d’écouter. «C’est l’une de ces choses où il y a tellement de gens qui éprouvent des problèmes qu’ils semblent très disposés à en parler», a déclaré Guide. Une fois que les solliciteurs ont fait parler les électeurs, ils les aideraient à comprendre que si des problèmes comme le manque de garde d’enfants sont souvent encore présentés comme des problèmes personnels que les parents (le plus souvent les mamans) doivent résoudre eux-mêmes, «Il y a un rôle pour nos élus les dirigeants à s’engager et à résoudre ce problème. »

Pour de nombreux électeurs en Géorgie, actuellement au milieu d’une poussée de Covid-19, les problèmes de soins n’ont jamais été aussi urgents. «Beaucoup de soignants n’ont pas le luxe de rester à la maison, ils n’ont pas le luxe de pratiquer la distanciation sociale et ils n’ont pas non plus de plan B pour la garde d’enfants» pour leurs propres enfants, Britney Whaley , un stratège politique principal pour le Working Families Party, a déclaré à Vox. Cela est particulièrement vrai pour les parents d’enfants d’âge scolaire, dont beaucoup ont besoin d’une garderie toute la journée et d’un soutien éducatif, car de nombreux districts de Géorgie sont passés à l’apprentissage à distance en raison de la pandémie.

Les soins aux personnes âgées sont un autre gros problème – puisque de nombreux aides-soignants à domicile qui travaillent avec des personnes âgées gagnent des salaires très bas, ils ne peuvent pas se permettre de ne voir qu’un ou deux patients. Mais prendre soin de plus de personnes augmente le risque de contracter et de propager Covid-19. «Vous avez les personnes âgées qui ont besoin de soins, puis vous avez les personnes qui fournissent les soins, et les deux sont exposés à un certain degré pendant une pandémie, lorsque nos hôpitaux sont essentiellement proches ou à pleine capacité», a déclaré Whaley m’a dit.

Et WEAF était loin d’être le seul groupe en Géorgie à travailler sur ces questions. Le groupe Care in Action, une organisation sœur de la National Domestic Workers Alliance, organise les électeurs en Géorgie depuis des années, comme Sue Halpern l’a rapporté au New Yorker. Le groupe, qui travaille au nom des travailleurs de la santé tels que les aides-soignants à domicile et les prestataires de soins aux enfants, entre autres, a frappé à plus de 900 000 portes en Géorgie pendant la campagne de second tour. «Nous sommes vraiment concentrés sur le fait de faire voter les femmes noires, les femmes qui ont voté rarement, voire jamais auparavant», a déclaré Jess Morales Rocketto, directrice générale de Care in Action, au New Yorker. «Lorsqu’ils se présentent, ils ont la capacité de transformer l’électorat.»

En effet, alors que les électeurs en Géorgie se sont rendus pour une foule de raisons, les défenseurs estiment que se concentrer sur les soins a eu un impact.

WEAF pointe vers la banlieue d’Atlanta, où les républicains espéraient que les titulaires Kelly Loeffler et David Perdue pourraient battre la performance de Trump en 2020, selon CNN. Les sondages à la sortie suggèrent que cela ne s’est pas produit, Perdue ayant plutôt sous-performé Trump dans ces domaines. Les électeurs de banlieue se sont également rendus en nombre similaire à celui de l’élection générale de 2020, contrant une tendance à la baisse du taux de participation au second tour.

Pour de nombreux électeurs en Géorgie, les questions de garde d’enfants, de soins aux personnes âgées et de rémunération équitable pour le travail de soins font partie d’une préoccupation plus large concernant la gestion de la pandémie par leur gouvernement et la crise économique qui en résulte, Dázon Dixon Diallo, fondateur et président de la justice reproductive groupe SisterLove, a déclaré à Vox. Il est difficile de séparer les problèmes de soins de la nécessité d’un salaire vital ou d’une assurance maladie, par exemple. «Il y a tellement de fronts auxquels les gens sont confrontés», a déclaré Diallo.

Mais les candidats peuvent et font des progrès auprès des électeurs lorsqu’ils présentent les problèmes de soins comme «des problèmes économiques fondamentaux et non comme une sorte de« problème des femmes »», a déclaré Guide. C’est un message qui est devenu plus fort alors que les difficultés des services de garde pendant la pandémie ont un impact sur le bien-être économique des familles, comme lorsque les mères célibataires doivent quitter le marché du travail pour s’occuper de leurs enfants.

Les succès des démocrates en Géorgie pourraient être une leçon pour l’avenir en ce qui concerne la manière dont les candidats parlent des soins et comment les élus élaborent des politiques qui affectent les soignants et les familles. Dans le sondage WEAF de novembre, une écrasante majorité des électeurs a soutenu des politiques visant à aider les familles et les soignants – 83% étaient en faveur d’un soutien accru pour les soins à domicile aux personnes âgées, 77% étaient favorables à l’investissement dans des services de garde d’enfants abordables et 76% étaient favorables aux congés payés nationaux. Ces problèmes devenant de plus en plus urgents, la WEAF estime qu’elle peut jouer un rôle important en 2022 et au-delà – si les candidats et les élus les adoptent.

«Les problèmes liés aux soins vont continuer à devenir de plus en plus critiques», a déclaré Guide. «Les élus de l’un ou l’autre des partis se serviraient bien politiquement en adoptant la capacité d’aider les familles avec ces éléments essentiels de leur vie quotidienne.»