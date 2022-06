Se brancher reste un défi pour les conducteurs de véhicules électriques

Le Canada a annoncé des cibles ambitieuses pour les véhicules zéro émission, comme des véhicules électriques (VE) atteignant 20 % des ventes de véhicules de tourisme neufs d’ici 2026, 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035. Pour aider à atteindre ces cibles, les conducteurs canadiens sont va avoir besoin de plus d’endroits pour recharger en public – beaucoup plus d’endroits.

Pollution Probe, avec le soutien d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), a mené une enquête nationale unique en son genre auprès des propriétaires de véhicules électriques. L’objectif était d’aider à identifier les forces et les faiblesses des réseaux de recharge nationaux.

Plus de 1 600 propriétaires de VÉ de toutes les provinces ont été interrogés et, sans surprise, deux constatations fondamentales sont rapidement ressorties :

1. Plus de chargeurs sont nécessaires — beaucoup plus, et bientôt. Et plus ces chargeurs sont puissants, mieux c’est.

2. Les conducteurs de VE souhaitent également une expérience de recharge standardisée. Ils veulent savoir qu’ils peuvent trouver une borne de recharge sur une carte ou dans une application, et qu’ils peuvent se brancher sans aucun mal de tête.

De nombreuses lacunes apparentes des réseaux de recharge actuels peuvent être résolues simplement en installant plus de chargeurs aux endroits où ils seront le plus utiles. Les conducteurs, par exemple, veulent voir plus de chargeurs rapides dans les aires de repos et les stations-service sur les autoroutes et dans les points de vente au détail en milieu urbain. Les chargeurs plus lents de « niveau 2 » sont toujours considérés comme utiles aux endroits où les conducteurs se garent pendant quelques heures ou plus.

Heureusement, les dirigeants du gouvernement et du secteur privé ont reconnu la nécessité de disposer de plus d’infrastructures de recharge. Dans le budget fédéral de 2022, Ressources naturelles Canada (RNCan) a annoncé 400 millions de dollars pour soutenir son programme d’infrastructure pour véhicules à émission zéro (ZEVIP), qui offre aux hôtes potentiels de bornes de recharge jusqu’à 50 % des coûts d’achat et d’installation. Au cours des trois premiers mois de 2022 seulement, Pollution Probe, avec le soutien de ZEVIP, a financé l’installation de plus de 180 chargeurs accessibles au public.

Cependant, l’augmentation du nombre de chargeurs n’est qu’une pièce du puzzle. L’enquête a également révélé que si la plupart des propriétaires de véhicules électriques effectuent la plupart de leurs recharges dans des maisons unifamiliales, le tiers des Canadiens qui vivent dans des appartements et des condos ont eu le plus de mal à trouver un endroit pratique pour recharger. Ils veulent voir une recharge plus rapide dans des endroits comme les épiceries, les centres commerciaux, les stations-service et les restaurants. En général, les utilisateurs de véhicules électriques souhaitent payer la recharge en appuyant simplement sur une carte de crédit ou de débit.

La plus grande surprise de l’enquête, cependant, a été que la plupart des conducteurs de véhicules électriques sont ouverts à l’adhésion à des programmes qui offrent un paiement en échange de l’utilisation des batteries de leur voiture pour aider les services publics à gérer la demande d’électricité. Les deux principales options testées avec les véhicules électriques sont connues sous le nom de recharge intelligente et de recharge bidirectionnelle.

La recharge intelligente offre aux services publics un certain contrôle sur le taux et le moment de la recharge des véhicules électriques lorsque les voitures sont branchées à la maison. Les propriétaires dictent les paramètres de base, par exemple, en indiquant à quelle heure chaque jour ils veulent que leur VE soit complètement chargé, et le niveau minimum auquel leur VE doit se recharger chaque fois qu’ils le branchent. En échange, les services publics peuvent réduire la quantité d’énergie consommée. aux véhicules électriques pendant les périodes de pointe et offrent à leur tour des réductions aux utilisateurs de véhicules électriques participants.

La charge bidirectionnelle permet à l’énergie de circuler dans deux directions – dans les batteries EV et hors d’elles vers le réseau lorsque l’énergie est la plus nécessaire. Les deux types de programmes représentent d’énormes atouts inexploités pour les services publics d’électricité et réduiraient le besoin de nouvelles infrastructures coûteuses. Les projets pilotes de ces programmes, qui ont principalement eu lieu en Europe, ont permis aux propriétaires de véhicules électriques de gagner des milliers de dollars par an, contribuant ainsi à compenser les prix d’achat plus élevés des véhicules électriques.

Les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique montrent clairement que les véhicules électriques sont destinés à devenir le mode de transport personnel dominant. Et plus tôt des pays comme le Canada pourront terminer cette transition, mieux ce sera pour notre planète et notre économie.

