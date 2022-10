Se blottir sous des draps propres, regarder la télévision et cuisiner apportent le plus de joie aux Britanniques, selon une étude

TROIS quarts des Britanniques admettent qu’ils manquent de joie dans leur vie, bien que 78 % disent que de petits ascenseurs aident à ajouter un peu de « punch » dans les moments difficiles.

Une recherche portant sur 2000 adultes a révélé que les deux cinquièmes attribuaient leurs sentiments ternes aux défis actuels de la crise du coût de la vie.

Se blottir sous des draps frais en tête de liste des choses que les Britanniques font pour se donner un petit coup de pouce Crédit : Getty

Profiter d’un barbecue avec des amis et la famille figure parmi les activités préférées des Britanniques Crédit : Alamy

Cependant, 61% cherchent activement à injecter plus de plaisir dans leur vie, et un tiers souhaite qu’un jour vienne me chercher.

Se blottir sous des draps frais, regarder des émissions de télévision et quelqu’un cuisiner un dîner préféré sont parmi les meilleurs moments appréciés par la nation.

Tout en recevant des colis par la poste, avoir cette première tasse de thé le matin et recevoir un cadeau inattendu apporte également un sourire.

Plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées profitent davantage des moments de joie quotidiens que des grandes célébrations moins fréquentes.

Alors que 48% recherchent de plus petits moments de joie pour passer plus de temps à faire des choses amusantes avec leurs amis et leur famille.

L’étude a également révélé que les gens tirent un grand bonheur de la nourriture (21 %) et de la boisson (11 %).

En tête de liste des choses que les Britanniques font pour se donner un petit coup de pouce, se blottir dans des draps frais.

Les colis arrivant par la poste et la première tasse de thé ou de café du matin se classent également parmi les dix premiers.

La recherche a été commandée par le supermarché Sainsbury’s, qui s’est associé à la psychologue EmmaKenny pour encourager les gens à trouver de petits moments de joie pour contribuer à leur bien-être mental.

Elle a déclaré: «Avec l’augmentation du coût de la vie, il n’est pas surprenant que les gens pensent à plus court terme et recherchent plus de moments de joie quotidiens qu’ils peuvent partager avec leur famille et leurs amis.

“La nourriture est essentielle pour nous aider à nous sentir bien, à rassembler les gens et à créer des liens, mais elle joue également un rôle important dans notre bien-être mental – il est important de trouver ces moments de joie.”

L’étude réalisée via OnePoll a révélé que la nourriture et les boissons peuvent améliorer nombre de nos moments de joie – avec des dîners au chocolat, au vin et au rôti particulièrement efficaces.

Les personnes interrogées se tournent vers le chocolat lorsqu’elles regardent des émissions de télévision et profitent de soirées cinéma à la maison.

Le vin est la boisson de choix lorsque les adultes veulent danser sur leur chanson préférée.

Et un dîner rôti est le dîner auquel ils aimeraient le plus être traités si quelqu’un devait les surprendre avec un repas.

Mark Given pour Sainsbury’s a déclaré: «Nous savons que les gens dans tout le pays traversent une période très difficile et c’est pourquoi nous avons déjà engagé plus de 500 millions de livres sterling sur deux ans pour maintenir les prix bas sur les produits essentiels que les clients achètent le plus souvent.

“Cette étude montre à quel point il est important pour les clients de trouver de petits moments de répit abordables.

“Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour aider les acheteurs en ce moment, nous verrouillons donc les prix de leurs aliments et boissons préférés, aidant à améliorer les moments qui comptent le plus.”