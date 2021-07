Se battre pour la télécommande du téléviseur et ne pas charger le lave-vaisselle parmi les rangées de ménages les plus courantes

SE LUTTER pour la télécommande du téléviseur, ne pas charger le lave-vaisselle et mettre les déchets dans une poubelle pleine plutôt que de la vider sont parmi les arguments domestiques les plus courants.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes britanniques a révélé qu’un ménage moyen a 21 désaccords chaque semaine, dont beaucoup portent sur quelque chose de trivial.

De nombreuses rangées se produisent dans la salle de bain, car les membres de la famille sont frustrés par le fait que d’autres ne changent pas le tube de papier toilette lorsqu’il est vide (19 %) ou même ne tirent pas la chasse d’eau (16 %).

D’autres rangées courantes incluent des personnes laissant des lumières allumées dans des pièces inoccupées et des chaussures laissées au milieu des portes.

Lorsque le chauffage doit s’allumer, quelqu’un qui laisse la vaisselle « à tremper » plutôt que de la laver et de laisser des serviettes mouillées sur le sol figure également dans la liste des 50 meilleurs.

Un porte-parole de Cushelle [https://www.cushelle.com/family-arguments-survey], qui a commandé la recherche pour mettre en évidence son double rouleau plus durable, a déclaré: « Aucune famille n’est parfaite, et chacune aura ses propres désaccords mémorables.

« Il faudrait avoir la patience d’un saint pour vivre avec quelqu’un jour après jour et ne jamais perdre son sang-froid avec lui.

« Lorsque vous ajoutez des enfants au mélange, qui prennent souvent plusieurs rappels pour effectuer les tâches ménagères, c’est une véritable recette pour se chamailler. »

La recherche a révélé que chaque dispute ne dure que quatre minutes et demie environ, ce qui représente un peu moins d’un quart d’heure chaque jour de combat verbal.

Les Londoniens passent le plus de temps à se disputer – ayant en moyenne six rangées par jour, chacune durant près de six minutes.

Mais ceux des East Midlands et de l’Écosse ne rament que deux fois par jour pendant trois minutes à la fois.

Les femmes ont admis qu’elles sont les plus susceptibles d’être les instigatrices des arguments (20 % contre 16 % des hommes), mais elles sont également plus susceptibles de se considérer comme les gardiens de la paix dans leur foyer (38 % contre 37 % des Hommes).

Et quand il s’agit de bouder, les femmes ont également admis qu’il s’agissait probablement d’elles après une dispute, avec 27% d’entre elles.

Seulement 26 pour cent ont cité les enfants comme étant les plus susceptibles de partir en colère.

Pour mettre les résultats à l’épreuve, la famille Wallin, de Londres, a participé à un jeu vidéo pour voir qui était le plus susceptible d’être l’instigateur de certaines des disputes familiales les plus courantes.

Un peu moins d’un adulte sur quatre pense que son partenaire est le plus susceptible de monopoliser la salle de bain, laissant une file d’attente à l’extérieur.

Et les partenaires sont également blâmés pour avoir remis les contenants d’aliments et de boissons dans le réfrigérateur – après avoir terminé leur contenu, et également pour ne pas avoir changé le tube de papier toilette vide.

LE TOP 50 DES ARGUMENTS FAMILIAUX LES PLUS COURANTS 1. Quelqu’un qui laisse toutes les lumières allumées lorsqu’il n’est pas dans la pièce 2. Quelqu’un laisse des chaussures au milieu du sol/dans l’embrasure de la porte 3. Chambres en désordre 4. Quelqu’un ne fait pas sa juste part des tâches ménagères 5. Ne pas changer le papier toilette vide lorsque le dernier est utilisé 6. Quand le chauffage doit s’allumer 7. Presser les ordures dans une poubelle déjà pleine plutôt que de la vider d’abord 8. Laisser le linge sale sur le sol 9. Laisser les rouleaux de papier toilette sur le sol, le rebord de la fenêtre, etc., c’est-à-dire n’importe où sauf dans la poubelle 10. Quelqu’un laisse des assiettes et des verres dans sa chambre 11. Laisser tremper la vaisselle plutôt que de la laver 12. Utiliser le dernier de quelque chose comme le lait/rouleau de toilette et ne rien dire 13. Laisser des assiettes sales à côté du lave-vaisselle plutôt qu’à l’intérieur 14. Quelqu’un ne tire pas la chasse d’eau 15. Ne pas rincer le bain ou la douche 16. Ne pas prendre les objets qui ont été laissés dans les escaliers lorsque vous passez devant 17. Quelqu’un est trop bruyant le matin alors que tout le monde dort encore 18. Quelqu’un qui claque les portes 19. Laisser des serviettes mouillées sur le sol 20. Qui a commencé la dispute 21. Quelqu’un prépare le dîner, utilise tous les ustensiles de la cuisine et ne fait pas la vaisselle au fur et à mesure 22. Laisser le recyclage à côté du bac plutôt qu’à l’intérieur 23. Qui a mangé le dernier biscuit/chocolat et a remis la boîte/l’emballage vide dans le placard 24. Vider les poubelles mais ne pas mettre de nouveau sac poubelle 25. Quelqu’un monopolise la salle de bain 26. Musique jouée trop fort 27. Faire couler l’eau en bas ou tirer la chasse d’eau pendant que quelqu’un est sous la douche 28. Gadgets utilisés à table 29. Ne pas faire leur lit 30. Si le siège des toilettes doit être relevé ou abaissé 31. Quelqu’un qui prend trop de temps sous la douche et utilise toute l’eau chaude 32. Presser le dentifrice par le haut plutôt que par le bas 33. Se battre pour la télécommande du téléviseur 34. Quelqu’un pince le chargeur de téléphone de quelqu’un d’autre 35. Qui a laissé le siège des toilettes relevé 36. Les frères et sœurs utilisent des choses appartenant aux autres sans demander 37. Quelqu’un fait du bruit pendant que vous essayez de WFH 38. Quel film regarder en famille 39. Modification des paramètres, de la station de radio, de la position du siège, etc. dans la voiture 40. À quelle heure les enfants devraient sortir des consoles de jeux 41. À qui revient le tour de charger/décharger le lave-vaisselle 42. Qui prépare le dîner 43. À qui revient le tour de faire le thé/café 44. Quelle musique jouer sur les longs trajets en voiture 45. Quels plats à emporter commander 46. ​​À quelle heure les enfants doivent se coucher 47. Laisser le courrier non ouvert s’empiler sur la table de la cuisine 48. Quelqu’un met un article sombre dans un lavage léger et abîme les vêtements 49. Jeux de société qui se terminent à la suite 50. À qui revient le tour de sortir les poubelles

Malgré cela, 56 % des personnes interrogées ont admis s’être enfuies de la salle de bain et avoir laissé le tube de papier toilette vide sur le support pour que la personne suivante s’en occupe, les hommes étant plus susceptibles d’être à blâmer que les femmes (60 % contre 53 % cent des femmes).

Parmi ceux qui ont admis avoir fait cela, alors que 43 pour cent « oublient », 23 pour cent ne peuvent tout simplement pas être dérangés tandis que 15 pour cent ne savent même pas où sont conservés les rouleaux de papier toilette.

Il est également apparu que 41% des adultes pensent que le verrouillage et le temps passé à l’intérieur sont imposés, ce qui s’ajoute au nombre de rangées de leur famille.

Et par conséquent, quatre sur dix se retrouvent à se disputer sur des choses qu’ils auraient autrement laissées passer, selon les chiffres de OnePoll.

Cependant, les trois quarts pensent que les arguments stupides et insignifiants font « partie de la vie de famille » et peuvent conduire à des histoires amusantes, après assez longtemps.

Le porte-parole de Cushelle a ajouté: « Tout le monde se souviendra avec émotion de certains arguments stupides qu’ils auraient eus étant enfants dans leur propre famille. »

« À l’époque, quand nous étions enfants, ce que disaient nos parents semblait probablement complètement ridicule et déraisonnable.

« Bien sûr, une fois que vous devenez vous-même parent, vous commencez vraiment à comprendre leur point de vue – dommage que cette prise de conscience se produise environ 20 ans trop tard ! »