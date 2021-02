Samedi, les ballons n’étaient pas suffisants et le pas familier des manifestants résonnait dans la ville. Tandis que des policiers armés se tenaient derrière des boucliers anti-émeute, les manifestants ont appelé à «la montée de la démocratie et la chute de la dictature militaire» et ont chanté des hymnes de protestation qui ont autrefois entraîné des peines de prison.

Les ballons rouges s’élevaient au-dessus d’une ville inquiète. Ils ont flotté par centaines au-dessus de la flèche dorée de la pagode Sule à Yangon, la capitale commerciale du Myanmar, et ont dérivé sur une avenue où, il y a plus d’une douzaine d’années, des soldats ont abattu des citoyens marchant pacifiquement pour la démocratie.

Avec la prise soudaine du pouvoir par les généraux, le peuple du Myanmar est de nouveau dans la ligne de mire de l’armée – et de plus en plus isolé du monde. Bien que le putsch, dirigé par le général Min Aung Hlaing, le chef de l’armée, était lui-même exsangue, l’armée a recouru à des tactiques familières dans les jours qui ont suivi: des dizaines d’arrestations, des passages à tabac par de mystérieux voyous, des pannes de télécommunications et, cette fois, l’interdiction des médias ciblant Facebook, Twitter et Instagram. Une classe entière de personnes – poètes, peintres, journalistes et rapeurs parmi eux – est entrée dans la clandestinité.