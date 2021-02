CARACAS, Venezuela – Depuis un appartement banal dans un quartier résidentiel calme de la capitale vénézuélienne, un jeune homme mince et cravate mène une bataille de plus en plus solitaire contre le gouvernement autoritaire du pays.

Il y a deux ans, Juan Guaidó s’est transformé de législateur peu connu en héros national en posant la menace la plus sérieuse à ce jour au président profondément impopulaire, Nicolás Maduro.

Au cours d’une manifestation antigouvernementale euphorique, M. Guaidó a déclaré M. Maduro un dirigeant illégitime et lui-même chef de l’État par intérim, attirant un élan de soutien de la part des Vénézuéliens, la reconnaissance diplomatique d’une soixantaine de démocraties et le ferme soutien américain. Contre toute attente, il a uni l’opposition fracturée du pays et a offert l’espoir dans une nation écrasée par la répression et l’effondrement économique.

Aujourd’hui, les foules adorantes sont parties, de nombreux alliés internationaux hésitent et la coalition de l’opposition s’effondre – tandis que M. Maduro semble plus enraciné que jamais.