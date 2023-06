Se battre entre nous au lieu d’ennemis aux frontières: RSS Chief

Le chef du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, a déclaré jeudi qu’au lieu de montrer notre force aux ennemis aux frontières du pays, nous nous battons entre nous.

Chaque citoyen indien devrait faire des efforts pour renforcer l’unité et l’intégrité du pays, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’adieu du « Sangh Shiksha Varg » (camp d’entraînement des officiers pour les cadres du RSS) à Nagpur.

L’Inde s’est bien comportée parmi tous les pays pendant la crise économique mondiale et plus tard la pandémie de COVID-19, a-t-il dit, ajoutant que l’Inde a obtenu la présidence du G20 cette année et « cette fierté peut être ressentie ». Il existe plusieurs schismes liés à la religion et à la croyance dans notre société, a déclaré M. Bhagwat.

« Nous ne montrons pas notre force aux ennemis assis à la frontière, mais nous nous battons entre nous. Nous oublions que nous sommes un seul pays », a déclaré le chef Sangh.

« Tout le monde devrait faire des efforts pour (renforcer) l’unité et l’intégrité de l’Inde. Et s’il y a des lacunes, nous devons tous y travailler », a-t-il ajouté.

Certaines religions venaient de l’extérieur de l’Inde et « nous avons eu des guerres avec elles », a déclaré M. Bhagwat.

« Mais les étrangers sont partis. Maintenant, tout le monde est initié. Pourtant, il y a des gens ici sous l’influence (des étrangers) et ils sont notre peuple… cela doit être compris. S’il y a une lacune dans leur pensée, alors réformer (eux) est notre responsabilité.

« Les étrangers sont partis, mais la pratique de l’islam est sûre ici depuis des siècles », a-t-il noté.

Certaines personnes soutiennent l’idée qu’il n’y avait pas de discrimination de caste en Inde dans le passé, a déclaré M. Bhagwat, ajoutant qu’il fallait accepter que « l’injustice (à cause du système de caste) ait eu lieu dans notre pays ». « Nous portons la gloire de nos ancêtres, mais nous devons aussi rembourser les dettes (de leurs erreurs) », a déclaré le chef Sangh.

