Se battre à 40 ans : les fans plus âgés se réjouissent du succès de Serena

NEW YORK (AP) – Imaginez s’ils pouvaient embouteiller une potion appelée “Just Serena”.

C’était l’explication succincte et souriante de Serena Williams sur la façon dont elle avait réussi – à près de 41 ans et en match rouillé – à vaincre la deuxième joueuse du monde et à se qualifier mercredi pour le troisième tour d’un US Open qui, jusqu’à présent, ne le fait pas. t sentir beaucoup comme un adieu. “Je ne suis que Serena”, a-t-elle déclaré aux fans enthousiastes.

De toute évidence, il n’y a qu’une seule Serena. Mais aussi surhumain que beaucoup ont trouvé son exploit, certains fans plus âgés en particulier – d’âge moyen ou au-delà – ont déclaré avoir vu dans la dernière course de Williams un plat à emporter très humain et relatable également. À savoir l’idée qu’eux aussi pourraient performer mieux et plus longtemps qu’ils ne l’auraient cru possible – grâce à la forme physique, à la pratique et au courage.

“Cela me fait du bien à propos de ce que je fais encore à mon âge”, a déclaré Bess Brodsky Goldstein, 63 ans, passionné de tennis depuis toujours qui assistait à l’Open jeudi, au lendemain du triomphe de Williams sur Anett, 26 ans. Kontaveit.

Goldstein poursuit sa passion pour le sport plus vigoureusement que la plupart des femmes de son âge. Elle joue plusieurs fois par semaine et participe à une ligue de double mixte USTA âgée de 55 ans et plus en Nouvelle-Angleterre. (Elle joue également au golf de compétition.)

Pourtant, Goldstein, comme tout athlète, souffre de sa part de douleurs et de blessures, comme un récent problème au genou qui l’a retardée de quelques semaines. Regarder Williams, a-t-elle dit, montre aux gens ordinaires que les blessures – ou, dans le cas de Williams, une expérience d’accouchement potentiellement mortelle il y a cinq ans – peuvent être surmontées. “Elle vous donne l’inspiration pour que vous puissiez faire de votre mieux, même au début de la soixantaine”, a déclaré Goldstein, qui a également fait l’éloge de Venus Williams, la sœur aînée de Serena, en compétition cette année à 42 ans.

Evelyn David regardait également le tennis à l’Open jeudi, et elle aussi pensait à la veille.

“Tout le monde dit, ‘WHOA!'”, a déclaré David, qui a donné en souriant son âge comme “plus âgé que mes 60 ans” et est le directeur du site de New York Junior Tennis Learning, qui travaille avec des enfants et des adolescents. Elle a cité le caractère physique du jeu de Williams et le rôle de la forme physique dans le tennis d’aujourd’hui. “L’entraînement rigoureux que les athlètes suivent maintenant est différent”, a déclaré David. “Elle va, ‘Je ne tombe pas. Je peux aller au bal.

“Une inspiration totale”, David a qualifié la performance de Williams – et elle avait une compagnie de premier plan.

“Puis-je mettre quelque chose en perspective ici?” a déclaré Chris Evert, ancien champion et commentateur d’ESPN, lors de l’émission de mercredi. “C’est une maman de 40 ans. Ça m’épate. »

Evert a pris sa retraite à 34 ans en 1989, bien avant que la condition physique et la nutrition ne soient les facteurs importants du tennis qu’ils sont maintenant. Ils l’étaient encore moins lorsque la joueuse pionnière Billie Jean King, aujourd’hui âgée de 78 ans, était à son apogée.

“Pour nous, les plus âgés, cela nous donne de l’espoir et c’est amusant”, a déclaré King jeudi dans une interview à propos de Williams. « Met du peps dans votre démarche. Vous donne de l’énergie. Elle a noté à quel point la forme physique de la tournée avait changé depuis les années 1960 et 1970.

“Nous n’avions pas l’information et nous n’avions pas l’argent”, a déclaré King. “Quand les gens gagnent un tournoi maintenant, ils disent : ‘Merci à mon équipe.’ Ils ont tellement de chance d’avoir tous ces gens. Nous n’avions même pas d’entraîneur.

Jessica Pegula, la tête de série n ° 8 qui a gagné jeudi, a 28 ans, un demi-siècle de moins que King. Elle sait bien la différence que la forme physique a faite.

“Cela a été une grande partie de cela”, a-t-elle déclaré. “Les athlètes, la façon dont ils prennent soin de leur corps, la nutrition sportive, la science derrière l’entraînement et la nutrition – (cela) a tellement changé. À l’époque, vous voyiez un joueur boire un coca sur la touche ou prendre une bière après son match. Maintenant … la santé a été la priorité n ° 1, qu’elle soit physique ou mentale. Elle a dit qu’elle se souvenait avoir pensé que Roger Federer, Rafael Nadal et Williams allaient tous prendre leur retraite, mais “ils ont continué à repousser les limites”.

Federer, 41 ans, n’a pas joué depuis Wimbledon l’année dernière en raison d’opérations au genou droit, mais a déclaré qu’il essaierait de jouer à Wimbledon l’année prochaine, peu avant son 42e anniversaire. Et Nadal, 36 ans, connu pour son dévouement intense à la forme physique, a remporté deux titres du Grand Chelem cette année pour porter son total à un record masculin de 22. Personne ne serait surpris s’il remportait un autre tournoi majeur. En revanche, la célèbre course de Jimmy Connors aux demi-finales de l’US Open de 1991 alors qu’il avait 39 ans était considérée comme un événement pour les livres d’histoire.

Bien sûr, la forme physique n’est qu’un élément constitutif de la grandeur – dans n’importe quel sport. La sécurité des Broncos de Denver, Justin Simmons, qui, comme Pegula, a 28 ans, a noté que même s’il est inspirant de voir Williams conserver un avantage athlétique en partie grâce à la préparation, “tout le monde n’est pas Serena et Venus Williams. Peut-être y a-t-il des gènes là-dedans que tout le monde n’a pas la chance d’avoir, mais c’est quand même cool de savoir que, même si elle est génétiquement douée, il y a des choses qu’elle a faites qui l’ont énormément aidée à la prolonger carrière.”

Le Dr Michael J. Joyner, qui étudie la performance humaine à la clinique Mayo, a déclaré que Williams partage de nombreux traits avec d’autres athlètes superstars (du baseball Ted Williams au golfeur Gary Player et au quart-arrière vedette Tom Brady, 45 ans et célèbre non retraité) qui ont apprécié longues carrières.

“Ce que vous voyez avec toutes ces personnes, c’est qu’elles restent motivées, qu’elles ont évité des blessures catastrophiques… ou qu’elles ont pu revenir parce qu’elles se sont rétablies”, a-t-il déclaré. Autre élément clé : ils vivent dans “l’ère moderne de la médecine du sport”.

La question, a-t-il posé, est-ce que Williams peut jouer au même niveau tous les deux jours pour gagner tout un tournoi ? Il l’espère.

La fan de Williams, Jamie Martin, qui travaille en physiothérapie depuis 1985 et possède une chaîne de cliniques dans le New Jersey et en Pennsylvanie, a déclaré qu’elle voyait de nombreuses femmes pratiquer des sports vigoureux et compétitifs jusqu’à l’âge moyen et au-delà. Certains retournent à leur sport, ou en adoptent un nouveau, après des années passées à se concentrer sur le travail ou la famille.

La poursuite par Williams d’un autre titre à l’US Open à 40 ans rappelle que les femmes peuvent non seulement rester compétitives plus longtemps, mais peuvent concourir maintenant pour le plaisir, note-t-elle.

“Elle aime vraiment jouer”, a déclaré Martin, 59 ans. “C’est ce qui est amusant à regarder maintenant.”

L’enseignant de Brooklyn, Mwezi Pugh, dit que les deux sœurs Williams sont d’excellents exemples de vie à leur manière – ce qui inclut de décider combien de temps elles veulent jouer.

“Ils suivent toujours leur propre livre de jeu”, a déclaré Pugh, 51 ans. “‘Êtes-vous déjà prête à prendre votre retraite, Serena?’ ‘Je n’aime pas ce mot. Je dirais plutôt évolution. « Es-tu prête à prendre ta retraite, Vénus ? ‘Pas aujourd’hui.'”

“Plus vous êtes âgé, plus vous devriez pouvoir organiser votre vie comme vous le souhaitez et ce qui vous convient le mieux”, a déclaré Pugh. “C’est ce que font les sœurs, et elles nous enseignent à toutes une leçon.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press Maryclaire Dale, Howard Fendrich et Arnie Stapleton ont contribué à ce rapport.

___

Plus de couverture AP du tennis de l’US Open : https://apnews.com/hub/us-open-tennis-championships et https://twitter.com/AP_Sports

Jocelyne Noveck, Associated Press