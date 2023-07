"Se battra pour chaque section faible": L’ancien allié du parti Samajwadi rejoint la NDA

Lors de la deuxième secousse du parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav en autant de jours, un ancien allié clé a rejoint aujourd’hui la NDA dirigée par le BJP. Le parti Suheldev Bharatiya Samaj, influent parmi les électeurs de l’OBC dans l’est de l’Uttar Pradesh, a annoncé qu’il se battrait aux côtés du BJP pour « la justice sociale, la sécurité du pays et l’autonomisation de ceux qui sont privés d’une bonne gouvernance, les classes opprimées et arriérées, les Dalits, les femmes, les agriculteurs, les jeunes et toutes les couches faibles de la société ».

Le chef du SBSP, Om Prakash Rajbhar, qui a combattu les élections de l’UP de 2022 en alliance avec le parti Samajwadi après avoir quitté son poste de ministre pendant le premier mandat de Yogi Adityanath en tant que ministre en chef, a tweeté une photo avec le ministre de l’Intérieur Amit Shah et a remercié le Premier ministre Narendra Modi, ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath et le chef du BJP JP Nadda.

भाजपा और सुभासपा आए साथ सामाजिक न्याय देश की रक्षा- सुरक्षा, सुशासन वं चितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानो ं, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए Plus d’informations र्टी मिलकर लड़ेगी। pic.twitter.com/CDMXCc9EAM – Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) 16 juillet 2023

Amit Shah a également tweeté la photo de leur rencontre et a souhaité la bienvenue au chef du parti Suheldev Bharatiya Samaj (SBSP) à la NDA.

Interrogé sur sa position antérieure selon laquelle si les partis d’opposition UP comme SP, BSP se réunissaient, il se battrait avec eux, M. Rajbhar a déclaré qu’il avait essayé de parler à tous les partis mais qu’il n’avait pas obtenu de réponse.

« Combien de jours devais-je attendre ? J’ai essayé de parler à toutes les parties, mais il n’y a pas eu de réponse. J’ai donc décidé de faire partie de la lutte pour la justice sociale menée par le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh », a-t-il déclaré à l’agence de presse ANI.

Dara Singh Chauhan, députée du Parti Samajwadi de Ghosi dans le district de Mau, avait hier démissionné de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh. M. Chauhan, également dirigeant de l’OBC de l’East UP, était ministre de l’environnement et des forêts pendant le premier mandat de Yogi Adityanath. Il a démissionné juste avant les élections de 2022, a rejoint le parti dirigé par Akhilesh Yadav et a remporté son élection de député. Il devrait également rejoindre le BJP.

M. Rajbhar devrait maintenant assister à la réunion de la NDA le 18 juillet dans ce qui est considéré comme une démonstration de force par l’alliance au pouvoir à l’approche des élections de 2024 à Lok Sabha.

L’alliance de l’OP Rajbhar avec le parti Samajwadi a été considérée comme une raison importante de la performance relativement faible du BJP dans certaines parties du «poorvanchal» lors des scrutins de l’assemblée de 2022 dans l’UP, qui envoie 80 députés au Lok Sabha.