Xiaomi Mi 10 était l’un des premiers produits phares à proposer le processeur Qualcomm Snapdragon 865 en Inde et a été lancé au prix de Rs 49 999 pour sa variante de 128 Go. Xiaomi étant principalement un joueur de smartphones axé sur la valeur en Inde, la société a été ciblée par les fans pour ne pas avoir lancé le téléphone avec un prix encore plus bas en Inde. Maintenant, Xiaomi a introduit une baisse de prix officielle pour le Mi 10, et le smartphone de qualité phare peut maintenant être acheté pour Rs 44999.

Lors de son lancement, le Xiaomi Mi 10 rivalisait avec la série OnePlus 8. Le Mi 10 est équipé du SoC Snapdragon 865, de 8 Go de RAM et de 128 Go et 256 Go de stockage. Il a également une variante de pointe avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’un écran Super AMOLED à double courbe Full HD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et prendra en charge la mise à niveau Android 11 une fois qu’elle sera déployée pour le smartphone. À l’arrière, il a fait ses débuts avec la caméra 108MP dans le cadre d’une configuration à quatre caméras pour Xiaomi en Inde, et le module comprend également des unités de profondeur 13MP ultra-larges, 2MP macro et 2MP. Le perforateur à l’avant comporte une seule caméra 20MP, capable d’appels vidéo Full HD.

Le Xiaomi Mi 10 prend en charge la connectivité 5G, ajoutant ainsi une couche de pérennité pour les acheteurs de smartphones premium. Il prend également en charge Wi-Fi 6 pour les dernières connexions haut débit, Bluetooth LE pour les derniers accessoires audio et un capteur d’empreintes digitales optique sous écran pour l’authentification biométrique. Il dispose d’une batterie de 4780 mAh avec une charge rapide de 30 W, complétant une offre assez solide dans le segment premium. Il coûte maintenant Rs 44 999 pour la variante 128 Go et Rs 49 999 pour la variante 256 Go.

Le principal rival du Xiaomi Mi 10 en Inde serait le OnePlus 8, qui coûte toujours environ Rs 5000 moins cher que l’ancien, et coûte Rs 39999 – bien que pour la variante de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go. La variante équivalente du Mi 10 coûte Rs 41 999 en Inde.