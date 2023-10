SCVNews.com | Billets en vente maintenant pour la conférence Theo Tech de TMU

Un procès conjoint intenté par les parents de deux élèves du lycée de Saugus tués lors d’une fusillade sur le campus le 14 novembre 2019 sera jugé, selon la décision rendue par la Cour supérieure de Los Angeles. OAKLAND, Californie (CN) — La plus grande grève des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis est en cours, alors que plus de 75 000 travailleurs syndiqués de Kaiser Permanente quittent les hôpitaux et cliniques à travers le pays pendant trois jours. Les étudiants-athlètes du Collège des Canyons Ana Vasquez (volley-ball féminin) et Cesar Tobar (cross-country masculin) ont été nommés étudiants-athlètes féminins et masculins de la semaine du département des sports du COC pour la période du 25 au 30 septembre. La troisième conférence annuelle TheoTech aura lieu le samedi 28 octobre à la Master’s University. 1970 – Les premiers cours sur le campus du College of the Canyons ont lieu dans des bâtiments portables situés juste au sud du futur stade Cougar. [



À l'approche de la semaine, le département de santé publique du comté de Los Angeles met en garde les résidents qui envisagent de visiter certaines plages du comté de Los Angeles d'éviter de se baigner.

La Marche Santa Clarita 2023 pour mettre fin à la maladie d’Alzheimer aura lieu le 7 octobre au Bridgeport Park à Valence. Même si le comté de Los Angeles n’est plus en proie à une sécheresse après que la dernière saison hivernale ait apporté de fortes pluies et des chutes de neige historiques, la chaleur de l’été persiste. Préparez le chant de 8 applaudissements alors que SCV accueille à nouveau UCLA Hockey au Cube. En remettant le prix, la membre du conseil Marsha McLean a applaudi le programme de lutte contre la violence domestique du Centre et le rôle essentiel qu’il joue dans le soutien aux survivants de violence domestique et conjugale dans la communauté. Le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a officiellement déclaré octobre 2023 comme « Mois de l’adoption d’un chien de refuge » dans tout le comté de Los Angeles. Près de 16,5 millions de Californiens disposent désormais d’une VRAIE ID, soit une augmentation de 144 400 par rapport au mois précédent, selon les données du Département des véhicules automobiles de Californie.

Le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a approuvé à l’unanimité une motion exhortant le gouvernement des États-Unis à prendre des mesures pour mettre fin à l’assaut militaire et aux atrocités que l’Azerbaïdjan commet en Artsakh. Enrique Acevedo, l’un des principaux diffuseurs et documentaristes latinos aux États-Unis et au Mexique, s’adressera aux étudiants en journalisme et à d’autres personnes de l’Université d’État de Californie à Northridge à midi dans le Grand Salon du CSUN le 11 octobre. 1900 – Le foreur pétrolier de Pico, Alex Mentry (comme à Mentryville) succombe à la fièvre typhoïde à l’hôpital California de Los Angeles [



Ouais, Dracula organise une fête. Un peu de romance, de chaos, de problèmes d'adolescence et bien sûr un cadavre. Une fête d'Halloween typique avec toutes les goules et les filles. « Monster Mash » présenté par ME Main Productions sera joué sur scène au MAIN dans la vieille ville de Newhall les week-ends du 13 au 22 octobre. Le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a approuvé à l'unanimité une motion présentée par la superviseure Kathryn Barger qui lancera un effort à l'échelle du comté pour promouvoir et soutenir le secteur artistique qui a notamment du mal à se rétablir depuis que les restrictions liées au COVID-19 ont fait baisser la fréquentation et les revenus associés. College of the Canyons a terminé premier lors d'un événement de conférence pour la quatrième fois cette saison pour rester en tête du classement de la Western State Conference après sa ronde à Antelope Valley Country Club le lundi 2 octobre.