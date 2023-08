Scuttlebutt et ‘under the weather’ : ces idiomes remontent au 18e siècle marin

La navigation au 18ème siècle est venue avec un langage unique qui lui est propre – et vous l’utilisez probablement encore aujourd’hui.

L’auteur David Grann s’est familiarisé avec les termes et expressions navals en écrivant Le pari : une histoire de naufrage, de mutinerie et de meurtre, une histoire vraie sur le capitaine et l’équipage du navire de Sa Majesté le pari.

Le livre raconte l’histoire du navire de guerre britannique, qui s’est lancé dans une mission secrète dans les années 1740 pour capturer un galion espagnol rempli de trésors. Mais en cours de route, le navire rencontre des problèmes et finit par faire naufrage sur une île au large de la Patagonie au Chili. L’équipage travaille pour construire un avant-poste, mais une mutinerie s’ensuit.

« Sur un navire, tout a un nom distinct », a déclaré Grann La revue du dimanche. « Même un objet sur terre aura un nom différent sur le navire. »

« Si vous vous trompiez de terme, vous seriez rejeté comme un pitoyable terrien, ce qui est la pire insulte que vous puissiez faire à quelqu’un sur un navire de guerre. »

Et une partie de ce langage, du scuttlebut à fermer les yeux, a trouvé sa place dans le jargon moderne.

« Je n’avais aucune idée avant de faire des recherches sur ce livre à quel point notre langue dérive de l’ère de la voile », a-t-il déclaré.

Grann a expliqué certaines de leurs significations originales.

Boire et bavarder

Avant que les gens ne se rassemblent autour de la fontaine à eau pour partager des commérages, les marins se sont approchés du scuttlebutt et ont bavardé.

« C’était un baril au milieu du navire rempli d’eau, et les marins se rassemblaient autour de lui », a expliqué Grann.

« Qu’est-ce qu’ils faisaient quand ils rassemblaient leurs rations d’eau ? Ils faisaient des commérages. »

En parlant de boire, trois feuilles au vent – une phrase décrivant l’ébriété de quelqu’un – vient également du pont du navire.

« Lorsque certaines écoutes, ou cordes, de l’une des voiles étaient lâchées … le navire rebondissait de manière ivre et incontrôlable », a-t-il déclaré.

David Grann est l’auteur de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. (Rebecca Mansell, Penguin Random House Canada)

Sous le pont

Quand quelqu’un ne se sent pas bien, il se peut qu’il se sente « mal à l’aise ». C’est une phrase que Grann a toujours considérée comme une métaphore.

Mais avec le mauvais temps en haute mer, les marins n’étaient pas censés servir sur le pont lorsqu’ils étaient malades.

« Ils n’ont pas été exposés aux intempéries », a déclaré Grann. « Ils étaient gardés en dessous, donc ils étaient littéralement sous le temps. »

Et si vous avez déjà fermé les yeux sur quelque chose, vous devez remercier le vice-amiral britannique Horatio Nelson pour cette tournure de phrase particulière.

Lorsqu’il voulait ignorer le signal de retraite d’un officier supérieur, a déclaré Grann, Nelson levait son télescope jusqu’à, littéralement, son œil aveugle.

Fermer les yeux aujourd’hui indique un désir de prétendre que quelque chose ne se passe pas.

Dois y aller

Besoin de vous évader rapidement ? Vous pourriez appeler cela un cut and run.

Dans l’histoire navale, lorsque les marins voyaient un navire ennemi s’approcher alors qu’il était ancré, ils coupaient rapidement la ligne d’ancre et tournaient les voiles sous le vent.

« Naviguer sous le vent était le moyen le plus rapide de s’échapper », a déclaré Grann.

Et si vous avez déjà suivi la ligne – collé à une règle – vous pourriez être intéressé de savoir que l’expression vient d’une ligne littérale sur les navires.

« Ils alignaient souvent les jeunes garçons sur un bateau, et ils devaient garder leurs orteils sur la couture », a déclaré Grann. « Donc, la ligne est venue de là. »

Alors que l’expression « chat sorti du sac » peut évoquer de jolis visuels d’un chaton, son origine est un peu plus sinistre. (Pocket Canyon Photography/Shutterstock)

Secrets révélés

Les origines de l’idiome « les chats sortent du sac » sont cependant un peu plus sombres. De nos jours, l’expression fait généralement référence à la révélation d’un secret.

Mais lorsque les marins se comportaient mal sur le navire, ils étaient punis – parfois avec un chat à neuf queues, une sorte de fouet.

« Ils sortaient le ‘chat’ du sac, et personne ne voulait être fouetté par le chat o’nine », a déclaré Grann.

« L’histoire nous façonne »

Grann suppose qu’une partie de la raison pour laquelle les idiomes sont devenus si ancrés est due à la nature de la voile.

Les marins venaient de toutes les classes – des aristocrates aux pauvres – touchant de nombreuses parties de la société. Pendant ce temps, les équipages de voile parcouraient le monde, emmenant la langue dans différents ports d’escale.

Et tandis que ces idiomes sont parsemés tout au long de Grann’s Le pari, il dit qu’il aurait pu écrire un livre entier en termes navals.

« L’histoire nous façonne même lorsque nous n’en sommes pas conscients. Ainsi, la plupart d’entre nous, y compris moi jusqu’à récemment, utilisions tous ces idiomes en ignorant complètement d’où ils venaient », a-t-il déclaré.