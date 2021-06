Scurry Stakes fait la loi pour Atalis Bay | Nouvelles de course

Marco Botti espère qu’Atalis Bay pourra justifier la décision de contourner Royal Ascot en faveur des Coral » Beaten By A Length » Free Bet Scurry Stakes à Sandown.

Vainqueur de quatre de ses huit courses à ce jour, Atalis Bay a eu du mal à garder un œil sur l’impressionnant Winter Power de Tim Easterby à York la dernière fois – mais étant donné qu’elle fait partie des principales fantaisies du King’s Stand, il n’y avait pas de honte à cela.

Il a battu les autres assez confortablement, et Botti pense qu’il sera mieux dans la course de Listed de samedi que de perdre du poids dans un handicap la semaine prochaine.

« Il a l’air bien – nous venons ici au lieu de Royal Ascot, et il semble en bon état », a déclaré l’entraîneur de Newmarket.

« Je pense qu’il vient de tomber sur une très bonne pouliche à York – mais il s’est éloigné du reste du peloton, alors j’ai pensé que c’était une bonne course.

« C’est un cheval plus fort cette année et il a définitivement progressé depuis la saison dernière – il est devenu un vrai sprinter maintenant, ce qui arrive parfois à mesure qu’ils vieillissent.

« Le tirage en quatre n’est pas un problème. C’est un petit terrain, et il est au milieu, donc ça va.

« Il a gagné plus de six (furlongs) la saison dernière – mais au niveau où il se trouve maintenant, je pense que cinq lui conviennent. C’était une course de classe inférieure qu’il a remportée sur six – et Andrea (Atzeni), qui le connaît bien, a déclaré il doit presque s’accrocher à lui plus de six ans, alors qu’au-delà de cinq ans, il peut utiliser sa vitesse.

« Cette course est parfaite pour les enfants de trois ans qui ont besoin de cinq stades. L’option à Ascot pour lui était le palais de Holyrood House – mais ce serait un gros handicap sur le terrain, et il aurait presque le poids le plus élevé, il aurait donner du poids à de beaux chevaux.

« Donc, nous avons pensé que nous allions rester simples et nous en tenir à ce que nous savons. »

Il y a deux prétendants irlandais, dont Steel Bull de Michael O’Callaghan, qui a remporté les Molecomb Stakes à Goodwood l’été dernier mais n’a plus marqué depuis.

Il a été battu de loin par la nouvelle star du sprint irlandais Logo Hunter pour la première fois cette année.

O’Callaghan a déclaré : « Il avait besoin de son premier run de la saison. C’était son premier départ contre des chevaux plus âgés, et le terrain n’était pas idéal, mais il s’est bien sorti de la course.

« Retour à plus de cinq stades rapides en Angleterre lui conviendra. Il a beaucoup de vitesse naturelle – et la façon dont il doit être monté et maintenu, le tirage au sort pourrait lui convenir.

« C’est difficile pour les sprinteurs de trois ans. Nous allons simplement nous frayer un chemin à travers cette année, car je pense qu’il deviendra un très bon sprinter. »

Le Queens Carriage de Kevin Coleman, vainqueur de ses trois derniers, a également fait le voyage depuis l’Irlande.

Warrior Brave de Mick Appleby a remporté deux de ses trois derniers, mais cela pourrait être son chant du cygne aux couleurs des propriétaires actuels The Horsewatchers.

Appleby a déclaré: « Il va peut-être participer à la vente de Londres (mise en scène en ligne par Goffs lundi) après cela s’il fonctionne bien, et s’il ne le fait pas, il ne le fera probablement pas et nous pourrions le garder pour le Wokingham, mais les propriétaires ont beaucoup d’options.

« Il l’a bien fait à Goodwood et il progresse bien, mais c’est sa course la plus difficile. Il a couru à cinq (furlongs) les deux dernières fois, mais je pense que six est plus son voyage idéal. »