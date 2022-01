Sculpture de Kobe Bryant et de sa fille placée sur le site de l’accident à l’occasion de l’anniversaire de l’accident d’hélicoptère | Nouvelles de la NBA

Une sculpture du grand Kobe Bryant de la NBA et de sa fille Gianna « Gigi » Bryant a été amenée sur le site de l’accident d’hélicoptère où ils sont morts aux côtés de sept autres personnes sur une colline près de Los Angeles il y a deux ans.

La statue en bronze de 73 kg représente le couple portant des kits de basket-ball et partageant un regard amoureux alors que Gigi tient la main de Kobe alors qu’elle repose sur son épaule.

Le sculpteur Dan Medina était sur place pour saluer les fans qui ont fait la randonnée de 1,3 mile pour rendre hommage à la légende du sport.

« C’est tout seul, personne ne m’a demandé de le faire », a déclaré Medina.

« En ce jour, le deuxième anniversaire de l’accident, j’ai décidé de l’amener du lever au coucher du soleil et de créer un peu un processus de guérison pour les fans.

Image:

Bryant et huit autres personnes sont mortes dans le tragique accident d’hélicoptère du 26 janvier 2020



« Aujourd’hui, c’était spécial parce que j’ai été témoin de beaucoup de choses. Les gens venaient et repartaient avec une sorte de satisfaction. »

Gravés sur le socle en acier de la statue sont les noms des neuf victimes de l’accident du matin par temps de brouillard le 26 janvier 2020. Il comprend également une inscription de la célèbre citation de Bryant : « Les héros vont et viennent, mais les légendes sont éternelles.

Quintuple champion de la NBA en 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles, la mort de Bryant à 41 ans a choqué le monde du sport professionnel et endeuillé ses légions de fans.

Gigi avait 13 ans au moment de l’accident, qui s’est produit alors qu’ils se dirigeaient vers un tournoi de basket-ball pour les jeunes.

Image:

Le sculpteur Dan Medina a déclaré qu’il avait décidé d’apporter sa création sur le site du crash comme « un processus de guérison pour les fans »



Nicole Szuch-Dinets de Woodland Hills était l’une des dizaines de fans qui ont fait le déplacement pour rendre hommage.

« Je me souviens quand c’est arrivé. Nous vivons à proximité et nous pouvions entendre l’hélicoptère », a-t-elle déclaré.

« Et puis c’est apparu sur mon téléphone et nous n’y avons pas cru. Alors je voulais sortir par respect et j’ai pensé que cette statue était belle. »

Les hommages rendus à Bryant par ses amis, ses fans et ses anciens coéquipiers ont afflué mercredi sur les réseaux sociaux.

« Je sais que beaucoup d’entre vous sont là-bas et qu’il vous manque et que vous souhaitez toujours voir son génie sur le terrain, et ce qu’il faisait en tant que père », a déclaré le grand Kareem Abdul-Jabbar des Lakers à propos de Bryant, qui était le père de quatre enfants. filles et mari de Vanessa.

« C’était merveilleux la façon dont il entraînait les filles et les faisait entrer dans le jeu. J’espère que vous vous souvenez tous de lui comme vous le devriez et que vous priez sa femme et sa famille. »