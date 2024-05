Sculpture de 440 livres – utilisée comme table rituelle par les Mayas – découverte au Mexique. Voir-le

Moins d’un an après la découverte d’une ancienne sculpture en pierre massive dans l’ouest du Mexique, elle est exposée au public pour la première fois, ont annoncé des responsables.

Lors d’un projet de construction du marché de Pátzcuaro en août, les chercheurs ont découvert un énorme sculpture d’une personne allongée sur le dos et tenant une pierre, selon un communiqué de presse du 10 mai de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Pesant environ 440 livres, la sculpture mesure environ 3 pieds de long et 2,5 pieds de haut, ont indiqué les chercheurs. Il est sculpté à partir de augite andésiteune pierre volcanique poreuse noir foncé, selon le communiqué.

La sculpture massive est un chacmool, créé par les Mayas il y a des centaines d’années.

Découvrez plus de découvertes archéologiques

Qu’apprenons-nous du passé ? Voici trois de nos histoires archéologiques les plus accrocheuses de la semaine dernière.

→ Une tombe massive vieille de 2 200 ans et à l’intérieur grandiose découverte en Chine

→Une arme vieille de 1 000 ans – la première du genre – retrouvée hors d’une tombe en Espagne

→ Des ouvriers déterrent des aciéries dans un château médiéval au Royaume-Uni – et trouvent la « cachette » de quelqu’un

La lourde statue a été apportée aux chercheurs après avoir été retrouvée démontée, ont indiqué les responsables, et grâce à la préservation et au nettoyage, elle a retrouvé sa forme et sa couleur d’origine.

La pierre a été sculptée par les Mayas à la fin de la période postclassique, entre 1350 et 1521, selon le communiqué.

Il est rare de trouver ce genre d’objets dans l’ouest du Mexique, ont déclaré les archéologues, ce qui soulève des questions quant à leur présence.

L’image d’une personne assise est classique pour un chacmool, une table rituelle utilisée à l’époque préhispanique, selon le communiqué. Les archéologues pensent qu’il était utilisé lors de cérémonies de sacrifices et d’offrandes.

La table est sculptée dans de la roche volcanique noire et a été restaurée dans sa forme et sa couleur d’origine, ont indiqué les responsables.

Les chercheurs ne sont pas sûrs de l’origine des chacmools, et peu d’entre eux ont été trouvés dans les archives archéologiques, ont indiqué les chercheurs.

Seules 70 pièces ont été découvertes, et aucune n’a été trouvée dans cette région du Mexique depuis 1938, selon les archéologues.

Puisque la pièce a été bien conservée, les chercheurs espèrent qu’elle fera la lumière sur la façon dont les sculptures ont été utilisées et sur la manière dont cette forme d’art a été créée il y a des siècles.

La sculpture est aujourd’hui exposée au Musée des Arts et Industries Populaires de Pátzcuaro.

Pátzcuaro se trouve dans le sud-ouest du Mexique, à environ 230 milles de route à l’ouest de Mexico.

Google Translate a été utilisé pour traduire le communiqué de presse de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire.

Une piscine intérieure vieille de 1 600 ans découverte dans d’anciennes ruines romaines en Albanie, selon des photos

Un jardinier découvre une roche étrange et trouve une inscription vieille de 1 600 ans. Maintenant, il est exposé

Les ruines d’une ville perlière vieille de 1 600 ans découvertes sur une île près de Dubaï, montrent des photos

Figurine romaine antique – symbole de l’amour – découverte parmi des artefacts au Royaume-Uni. Voir-le