Sculptez vos abdominaux et renforcez votre tronc avec 6 mouvements en 6 minutes — voici comment procéder

Trouver une bonne routine abdominale peut changer la donne pour développer les muscles de votre section médiane. Cependant, les routines abdominales peuvent parfois devenir un peu plus complexes qu’elles ne devraient l’être, vous obligeant à vous tourner dans des positions étranges ou à atteindre des poids dans des positions inconfortables qui ne vous sentent pas du tout à l’aise. Il suffit de s’en tenir aux mouvements de base du poids corporel pour commencer à renforcer votre tronc et à définir les muscles de vos abdominaux.

Cette routine en six mouvements que nous sommes sur le point de partager avec vous peut être complétée en six minutes, ce qui la rend parfaite pour ceux qui manquent de temps ou pour ceux qui souhaitent un finisseur rapide d’abdos à ajouter à la fin d’un autre entraînement.

La seule chose dont vous aurez besoin pour tirer le meilleur parti de vos entraînements abdominaux est une forme de rembourrage à mettre sous vous pendant que vous vous entraînez au sol. Nous vous recommandons personnellement de mettre la main sur l’un des meilleurs tapis de yoga, ils peuvent offrir un amorti pour votre colonne vertébrale, votre coccyx et d’autres zones sensibles lors d’un entraînement abdominal au sol. Une fois que vous disposez d’une configuration confortable, vous êtes prêt à entreprendre les six exercices.

Quel est l’entraînement ?

En guise de remarque rapide, il convient de souligner qu’un seul entraînement pour abdominaux ne vous permettra pas d’obtenir un pack de six du jour au lendemain. D’autres facteurs entrent en jeu, comme le régime alimentaire, la régularité et d’autres formes d’exercice comme la musculation et le cardio. De plus, toutes les compositions corporelles sont différentes, ce qui signifie que les muscles abdominaux de certaines personnes seront naturellement plus visibles que d’autres.

Les six exercices suivants constituent un excellent point de départ pour entraîner vos abdominaux et vous aideront à développer votre force et votre stabilité. Pour compléter cette routine de dynamitage de base et d’abdominaux, vous passerez 50 secondes chacun sur les six exercices, en laissant 10 secondes de repos entre chaque mouvement.

L’entraînement vient des préparateurs physiques de La 4 Académie qui suggère de ne faire le circuit qu’une seule fois. Bien sûr, si vous vous sentez motivé et que vous avez plus de six minutes à perdre, essayez encore un ou deux tours de la routine.

1) La planche atteint

Commencez en position de planche avec vos mains directement sous vos épaules et votre corps en ligne droite de la tête aux talons. En gardant votre corps serré et vos hanches stables, soulevez une main du sol et atteignez-la directement vers l’avant. Remettez la main dans la position de départ et alternez les côtés. Maintenez une position de planche solide tout au long de l’exercice, en évitant toute rotation ou affaissement des hanches.

2) Impulsion de Crunch inversée

Allongez-vous sur le dos, les mains derrière la tête. Soulevez vos jambes vers le plafond en pliant les genoux à un angle de 90 degrés. Engagez vos abdominaux inférieurs en soulevant vos hanches du sol dans un mouvement contrôlé. Pulsez légèrement vos jambes vers le plafond, en maintenant la tension dans les abdominaux inférieurs. Abaissez vos hanches sans laisser vos pieds toucher le sol et répétez les impulsions.

3) Alpiniste avec 2 secondes de pause

Commencez en position de planche avec vos mains directement sous vos épaules. Amenez un genou vers votre poitrine, puis changez et ramenez l’autre genou de manière dynamique et alternée. Après avoir ramené chaque genou vers la poitrine, faites une pause de deux secondes avec votre genou près de votre poitrine avant de changer. Gardez votre cœur engagé et maintenez un rythme rapide mais contrôlé tout au long du mouvement.

4) Genouillères équilibrées

Commencez en position assise sur le sol, les genoux pliés et les pieds soulevés du sol. Penchez-vous légèrement en arrière, en équilibre sur vos fesses et en engageant votre cœur. Ramenez vos genoux vers votre poitrine tout en gardant votre équilibre. Étendez vos jambes sans laisser vos pieds toucher le sol. Répétez le mouvement en gardant le dos droit et en vous concentrant sur la contraction des muscles abdominaux.

5) Crics à planches

Commencez en position de planche avec vos coudes directement sous vos épaules. Sautez largement vos pieds, puis rejoignez-les de manière contrôlée, semblable à un mouvement de saut d’obstacles. Gardez votre corps serré et votre dos plat, en vous assurant que vos hanches restent alignées avec vos épaules. Effectuez l’exercice à un rythme qui vous met au défi sans sacrifier la forme.

6) Coups de pied creux

Allongez-vous sur le dos, les jambes tendues et les bras tendus au-dessus de votre tête. Soulevez vos jambes et le haut de votre corps du sol. Alternativement, frappez vos jambes de haut en bas dans un mouvement flottant, en les gardant droites. Maintenez la position creuse, en engageant votre tronc pour stabiliser votre corps tout au long des coups de pied flottants. Contrôlez le mouvement et concentrez-vous sur le maintien du bas du dos appuyé contre le sol.

N’oubliez pas de privilégier la bonne forme plutôt que la vitesse et d’ajuster la difficulté en fonction de votre niveau de forme physique. Si vous débutez avec ces exercices, commencez par moins de répétitions et augmentez progressivement à mesure que vous développez votre force et votre endurance.

Quels sont les avantages de faire un entraînement abdominaux ?

Les entraînements abdominaux offrent divers avantages qui vont au-delà de la simple sculpture de muscles visibles. Cependant, si vous souhaitez développer une définition visible de vos abdominaux, combiner des exercices abdominaux ciblés avec une alimentation équilibrée et un programme de remise en forme global contribuera à une section médiane sculptée, mais la cohérence est la clé.

Au-delà de l’esthétique, le renforcement des muscles abdominaux grâce à des entraînements abdominaux réguliers est bénéfique pour la santé et la fonctionnalité globales. Un noyau solide améliore la stabilité et la posture, réduisant le risque de maux de dos et améliorant la mécanique corporelle.

S’engager dans des exercices abdominaux au poids du corps, tels que des planches, des redressements assis et des levées de jambes, est un moyen efficace et accessible de cibler les muscles centraux sans avoir besoin d’équipement spécialisé. Ces exercices sollicitent non seulement le droit visible de l’abdomen, mais également les muscles plus profonds et stabilisateurs, contribuant ainsi à une approche complète de la force de base.

