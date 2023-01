Sculpteur inuvialuk façonné par des histoires culturelles

Lorsque le sculpteur vétéran inuvialuk David Ruben Piqtoukun entend des histoires de sa culture, des images jaillissent dans son esprit.

Se souvenir de ces histoires et les combiner avec des éléments modernes a influencé son travail pendant des décennies.

Une exposition solo au Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto célèbre les 50 ans de l’œuvre de Piqtoukun. Il présente plus de 60 sculptures, dont des pièces récentes.

“Chaque travail est spécial pour moi”, dit-il. “Ça vient de mon coeur.”

L’exposition s’intitule Radical Remembrance. Piqtoukun dit que son travail est un acte de résistance culturelle, réclamant une histoire qui lui a été volée par le système des pensionnats.

Piqtoukun, qui vit maintenant en Ontario, est né en 1950 à Paulatuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, une communauté inuvialuite de l’ouest de l’Arctique, où sa famille menait un mode de vie traditionnel. Il a été emmené à l’âge de cinq ans pour aller au pensionnat.

Piqtoukun a déclaré que son travail s’inspire des histoires inuites qu’il a entendues au cours de sa vie, ainsi que des chansons, des problèmes environnementaux, des aînés et des matériaux avec lesquels il travaille, notamment la pierre, le bois de cerf, le métal et l’os.

“J’embellis souvent certaines histoires”, dit-il, ajoutant qu’une des plus importantes qu’il intègre dans son travail est celle d’un chaman qui voyage sur la lune.

“Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point la mémoire et le souvenir sont un tel acte de résistance et un acte de construction de l’avenir pour nous tous”, a déclaré Wanda Nanibush, conservatrice de l’exposition et de l’art autochtone pour la Art Gallery of Ontario,

Nanibush a déclaré qu’elle était « tombée amoureuse » du travail de Piqtoukun et espère que les gens repartiront de l’exposition avec une nouvelle façon de penser à l’Arctique.

“Je pense aussi que beaucoup de gens n’ont jamais vu la diversité de ce qu’il crée, ni sa beauté absolue”, a-t-elle déclaré. “Je voulais faire tomber les mâchoires des gens.”

Piqtoukun a déclaré avoir appris à sculpter la pierre au début des années 1970 en regardant son frère Abraham Anghik Ruben, également un artiste de renommée mondiale qui a étudié au Native Arts Center de l’Université d’Alaska. Il a dit qu’il avait aussi appris par essais et erreurs.

“Ce matériau a quelque chose de magique. Il ressemblait à de la soie”, se souvient-il de sa première expérience de sculpture sur pierre.

Au début de sa carrière, Piqtoukun attribue au mécène Allen Gonor le mérite de l’avoir encouragé à recueillir des histoires traditionnelles inuites et à les utiliser dans son travail.

“Je suis ce conseil depuis”, a-t-il déclaré.

Même si Piqtoukun ne vit plus aux TNO, il y a encore de nombreux membres de sa famille et amis. Il a dit qu’il prévoyait un voyage dans le Nord pour 2024.

Le travail de Piqtoukun a été exposé dans des institutions à travers le Canada et à l’étranger. Ses pièces ont été exposées au Centre canadien de sculpture et au Musée des beaux-arts du Canada, et sont collectionnées dans le monde entier.

Il a été le premier artiste inuk à être nommé à la Société de sculpture du Canada en 2000. Il a reçu un Prix du Gouverneur général pour les arts visuels et médiatiques en 2022.

L’ouverture de Radical Remembrance a été célébrée par une performance des Paulatuk Moonlight Drummers and Dancers à Toronto. Il court jusqu’au 25 juin.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 janvier 2023.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.