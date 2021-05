Scrum of the Earth: une victime a craché dessus, sa femme assaillie dans le chaos du tribunal après que l’as du rugby ait été emprisonné pendant plus de 5 ans pour viol de femme (VIDEO)

Deux fois joueur de l’année de la Ligue nationale de rugby, Hayne passera au moins trois ans et huit mois en prison après avoir été condamné à une peine totale de cinq ans et neuf mois après sa condamnation en mars pour deux chefs de relations sexuelles sans consentement.

L’épouse de Hayne était bondée par un groupe qui aurait été des amis de Haynes alors qu’elle se dirigeait vers un véhicule pour partir, la victime aurait été victime d’abus après que l’homme de 33 ans ait été emprisonné par un juge qui a statué que il avait commis une forme extrême de violence.

« Vous ne devez pas votre corps à quelqu’un, et ils ne devraient pas s’y attendre, » la femme de 28 ans, qui ne peut être nommée, a raconté l’incident survenu à la périphérie de Newcastle dans la nuit du 30 septembre 2018, lorsque le tribunal a appris que Hayne était arrivée ivre chez elle avant de commettre deux actes sexuels sur elle sans elle. consentement, a également causé deux blessures distinctes à ses organes génitaux avant de partir.

Il y a eu des scènes chaotiques à l’extérieur de Newcastle Court où l’ancien joueur de la LNR Jarryd Hayne a été condamné. # 9WWOSpic.twitter.com/acYJhnyRcM – Grand monde des sports (@wwos) 6 mai 2021

«Mon corps se souvient et mon esprit ne me laisse pas oublier. Cet assaut m’a changé. Cela a changé ma direction et qui j’étais. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai bien dormi.

Le jury a appris que Hayne avait enfoncé sa tête dans l’oreiller, lui avait arraché son pantalon et l’avait attaquée malgré qu’on lui en ait dit. « non » et « arrêter » quand il a essayé de l’embrasser et de la toucher.

Hayne, qui a déclaré que son contrat d’un an de 500000 $ avec le St George Illawarra était « mettre au lit » le jour où il a été accusé d’agression sexuelle, a ajouté qu’il savait que la femme ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui après avoir réalisé qu’il avait un taxi qui l’attendait à l’extérieur, mais qu’elle avait accepté qu’il lui fasse une fellation pour lui faire plaisir.

Il a également affirmé que les blessures de la femme avaient été causées par une coupure accidentelle avec son doigt, tandis que la victime, dont l’honnêteté était considérée comme ayant été complètement vérifiée par le juge, a déclaré qu’elle ne pouvait pas le retenir en raison de sa force d’athlète professionnelle. .

La femme a déclaré qu’elle avait rendu visite à des psychologues pour essayer d’éradiquer le souvenir de l’incident, quittant son domicile avec sa mère et se sentant incapable de faire confiance à qui que ce soit.

Jarryd Hayne a eu une «mêlée de soutien» après la condamnation. Sa victime a été maltraitée et harcelée à l’extérieur du tribunal. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait ressenti le droit de violer et de détruire une autre personne sans remords. Trop de flagorneurs autour du sportif, beaucoup dans les médias. #jarrydhayne – Joel David Fleming (@JoelDFleming) 6 mai 2021

« Personne ne devrait avoir à ressentir cela, » a-t-elle imploré, admettant qu’elle avait été frustrée par la lecture de remarques sur l’affaire sur les réseaux sociaux. « Je suis détruit et endommagé mais je suis toujours debout. »

L’ancien capitaine de Parramatta Eels, Tim Mannah, a déclaré qu’il avait remarqué que Hayne s’intéressait plus profondément au christianisme après avoir été inculpé et allé dans un collège biblique à Perth dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution.

Le joueur a déclaré que Hayne serait presque incapable d’avoir une conversation sans mentionner un extrait de la Bible, et l’avocat de la défense Richard Pontello a cité la reconnexion sincère de Hayne avec sa foi comme un signe qu’il était très peu susceptible de récidiver et qu’il pourrait être réhabilité.

Le juge n’a pas considéré la perspective que cela se produise comme étant élevée parce que Hayne continue de protester contre son innocence.

« Elle [the victim] a le droit de se sentir à l’abri des attaques dans l’intimité de sa maison », ils ont exhorté.

Dans #newcastle Les partisans de Jarryd Hayne protègent la porte du palais de justice avec des parapluies. Hayne a condamné au maximum 5 ans et 9 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une femme. Des partisans à l’extérieur du tribunal ont parlé à des shérifs pour avoir craché sur l’équipe du parquet alors qu’ils quittaient le tribunal.@abcnews pic.twitter.com/Sz9K2Zp7kd – Giselle Wakatama (@GiselleWak) 6 mai 2021

«Le fait est qu’elle a dit non à l’activité sexuelle que l’agresseur lui imposait. Le délinquant savait parfaitement que la victime ne consentait pas.

«Je n’accepte pas que l’agresseur ne savait pas ou n’ait pas entendu la victime lui dire qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui.»

Hayne a été reconnue coupable de deux chefs d’agression sexuelle par un jury de sept hommes et cinq femmes lors d’un nouveau procès à Sydney, et non coupable des deux accusations les plus graves d’agression sexuelle grave sans consentement infligeant des lésions corporelles réelles.

Le premier jury de Newcastle a été démis de ses fonctions en décembre après avoir été dans l’impasse, sans parvenir à un verdict.