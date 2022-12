Scrooged: les syndicats britanniques tiennent Noël en otage alors que Sunak promet d’agir contre les dirigeants «déraisonnables»

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis de devenir “dur” alors que les membres de divers syndicats au Royaume-Uni se sont mis en grève ou ont annoncé des plans de débrayage dans un certain nombre d’industries qui menacent les vacances.

Sunak a déclaré au Parlement qu’il “prendrait des mesures pour protéger la vie et les moyens de subsistance du public britannique”, si “les dirigeants syndicaux continuent d’être déraisonnables”.

“Ma priorité est de m’assurer que je garde les gens en sécurité et que je minimise les perturbations dans leur vie, et je ferai ce qui est nécessaire pour le faire”, a déclaré Sunak.

Les postiers, les opérateurs ferroviaires, les ambulanciers, les enseignants et les infirmières écossais sont parmi les différents groupes à se mettre en grève dans la plus grande vague de débrayages en Grande-Bretagne depuis 1989. Le nombre comprend plus de 20 000 ambulanciers qui débrayeront le 21 décembre, rejoignant le plus de 115 000 postiers de Royal Mail qui ont quitté vendredi, avec des plans pour continuer la grève les 14, 15, 23 et 24 décembre, selon la BBC.

Les syndicats et les employeurs sont dans une impasse dans les négociations sur une augmentation des salaires et une réduction des licenciements – ou des réductions de personnel – car ils sont confrontés à un coût de la vie plus élevé. L’inflation a poussé les niveaux d’énergie à leurs prix les plus élevés depuis des décennies, car de nombreuses personnes ont du mal à se réchauffer pendant l’hiver.

Le secrétaire général du Syndicat des services publics et commerciaux, Mark Serwotka, a déclaré à Reuters que les groupes avaient choisi Noël pour leurs débrayages en “dernier recours” pour “s’assurer que l’action que nous appelons soit remarquée”.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré qu’il était “injustifiable” d’utiliser Noël comme chaire pour mettre en danger des milliers de familles et d’entreprises, et que le gouvernement travaillera avec “tous les ports et aéroports britanniques et mettra en place des plans solides pour minimiser les retards”.

Le nombre de groupes en grève continuera d’augmenter au cours des prochaines semaines, les travailleurs de la route et les travailleurs des forces frontalières devant commencer à faire grève avant Noël et rester en grève pendant les vacances.

Les travailleurs des forces frontalières supervisent les contrôles des passeports dans les principaux aéroports et douanes, ce qui signifie que les voyageurs pourraient passer des heures ou voir peu de mouvement à travers les principaux points de contrôle s’ils voyagent pendant la saison de Noël.

Le Royal Mail a suggéré aux résidents d’envoyer des lettres et des colis de Noël plus tôt que d’habitude afin d’éviter les retards dus à la grève.

Sunak et le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, se sont disputés au sujet des conflits syndicaux, Sunak accusant Starmer de ne pas « défendre les travailleurs », tandis que Starmer a affirmé que Sunak était « grandiose » et devait « résoudre ces problèmes ».

Le secrétaire général du Congrès des syndicats, Fraces O’Grady, a exhorté les deux dirigeants à cesser de prendre des “coups de poing politiques” et à commencer à négocier sur les salaires. Starmer a déclaré que le parti travailliste s’opposerait à une législation “inapplicable” sur les niveaux de service minimum, mais Sunak insiste sur le fait que son gouvernement a maintenu une position raisonnable et a accepté des examens indépendants sur une rémunération appropriée.