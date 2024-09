Scripps News ferme ses portes, une autre victime du ralentissement du secteur des informations télévisées

Le propriétaire du groupe de chaînes de télévision, EW Scripps, fermera sa chaîne d’information en continu le 15 novembre, un autre signe d’une contraction de l’industrie de l’information télévisée.

Le directeur général d’EW Scripps, Adam Symson, a informé le personnel vendredi de la fermeture de la chaîne connue sous le nom de Scripps News. Plus de 200 emplois seront supprimés, selon sa note.

Scripps News a fourni 24 heures sur 24 une couverture en direct et des programmes documentaires aux chaînes de télévision et aux services de streaming financés par la publicité tels que Tubi et Pluto. La chaîne gratuite est également diffusée sur les plateformes numériques de l’entreprise. Le service a été fondé sous le nom de Newsy en 2015 et était une chaîne câblée avant de devenir un service à plein temps pour les plateformes de télévision et de streaming en 2021.

Symson a déclaré que l’audience de la chaîne Scripps News, basée à Atlanta, était en croissance. La chaîne a attiré 1 million de téléspectateurs avec sa couverture du débat du 10 septembre entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump, selon deux personnes proches des données.

Mais Symson a déclaré que la société n’était pas parvenue à convaincre les principaux annonceurs de s’inscrire en raison de l’environnement politique actuel qui divise les États-Unis.

« De nombreuses marques et agences ont décidé que la publicité autour de l’actualité nationale était tout simplement trop risquée pour elles étant donné la nature polarisée de ce pays, quelles que soient les distinctions et les références qu’une agence de presse comme Scripps reçoit pour son objectivité », a déclaré Symson. « Je ne suis pas du tout d’accord avec véhémence, mais cela nuit à Scripps News, ainsi qu’à tous les autres médias nationaux linéaires et numériques. »

Cette fermeture est le dernier exemple en date de la difficulté du secteur de l’information télévisée, confronté à un exode des téléspectateurs qui s’éloignent de la télévision traditionnelle. Plus tôt cette semaine, CBS News a annoncé le licenciement d’un présentateur matinal du week-end, Jeff Glor, et de plusieurs correspondants éminents. CNN et les divisions d’information de NBC et ABC devraient toutes procéder à d’importantes réductions de personnel et de salaires après l’élection présidentielle de novembre.

Symson a déclaré que les plateformes numériques de Scripps continueront à diffuser l’information en direct sur le terrain et disposeront d’une équipe de reportages à Washington pour servir les chaînes de télévision de l’entreprise.

Scripps News a reçu un Emmy Award cette semaine et a remporté de nombreux autres prix de journalisme au cours de ses deux années d’existence.

L’opération s’est également associée à des articles importants avec d’autres organes de presse, notamment ProPublica, le Washington Post et le Los Angeles Times.